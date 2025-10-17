সংসদ ভবন এলাকায় সংঘর্ষে আহত ২০ জন ঢামেকে

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত অন্তত ২০ জন ‘জুলাই যোদ্ধা’ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা ২টার পর থেকে একে একে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
আহতরা হলেন সিনথিয়া মিম, শফিকুল ইসলাম, শফিউল্লাহ, হাবিব উল্লাহ, তানভিরুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, আতিকুল গাজী, রাকিব, লাইলি প্রমুখ।
আহত আতিকুল গাজী জানান, তাঁর বাসা উত্তরা এলাকায়। আজ স্বাক্ষর হতে যাওয়া জুলাই সনদের প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে এসেছিলেন। সেখান থেকে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিতে লাঠিপেটা করে। এলোপাতাড়ি লাঠির আঘাতে আহত হন তাঁরা।
আতিকুল গাজী আরও বলেন, ‘যেই জুলাই আমাদের মাধ্যমে এসেছে, সেই জুলাই সনদে যদি আমরাই না থাকি, তাহলে এই সনদ আমরা মানি না। আমি মনে করি, এই সরকার ব্যর্থ, জুলাই সনদটাও ব্যর্থ।’
ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আহতদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে তাঁদের অবস্থা গুরুতর নয়।