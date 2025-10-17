হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সংসদ ভবন এলাকায় সংঘর্ষে আহত ২০ জন ঢামেকে

ঢামেক প্রতিবেদক

আহতদের ঢামেকে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত অন্তত ২০ জন ‘জুলাই যোদ্ধা’ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আজ শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) বেলা ২টার পর থেকে একে একে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

আহতরা হলেন সিনথিয়া মিম, শফিকুল ইসলাম, শফিউল্লাহ, হাবিব উল্লাহ, তানভিরুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, আতিকুল গাজী, রাকিব, লাইলি প্রমুখ।

আহত আতিকুল গাজী জানান, তাঁর বাসা উত্তরা এলাকায়। আজ স্বাক্ষর হতে যাওয়া জুলাই সনদের প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে এসেছিলেন। সেখান থেকে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিতে লাঠিপেটা করে। এলোপাতাড়ি লাঠির আঘাতে আহত হন তাঁরা।

আতিকুল গাজী আরও বলেন, ‘যেই জুলাই আমাদের মাধ্যমে এসেছে, সেই জুলাই সনদে যদি আমরাই না থাকি, তাহলে এই সনদ আমরা মানি না। আমি মনে করি, এই সরকার ব্যর্থ, জুলাই সনদটাও ব্যর্থ।’

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আহতদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে তাঁদের অবস্থা গুরুতর নয়।

অঙ্গীকারনামায় সংশোধনীর পরও বিক্ষোভ, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ রণক্ষেত্র
সম্পর্কিত

ঢামেক হাসপাতাল: পুরোনো বার্ন ইউনিটে হবে প্রিজন অ্যানেক্স

রাসায়নিকের বিষাক্ত ধোঁয়ায় কারখানার কর্মীরা মারা যান: বিসিআইসি

ঢামেকের পাশ থেকে তিন লাশ উদ্ধার

মিরপুরের আগুন নেভাতে আরও সময় লাগবে, বের হচ্ছে বিষাক্ত পানি ও গ্যাস: ফায়ার সার্ভিস

সাবেক বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

মিরপুর অগ্নিকাণ্ডে নিহত আরও ১০ লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন

১৭ বছর পর মিরপুরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ৬০ ফিট

রূপনগরে অগ্নিকাণ্ড: তদন্তে ফায়ার সার্ভিসের ৭ সদস্যের কমিটি

রোববার থেকে নতুন সময়সূচিতে চলবে মেট্রোরেল, বাড়ছে ১ ঘণ্টা

হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা