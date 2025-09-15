হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আবারও তিতুমীরের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর মহাখালী-গুলশান সড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর মহাখালী-গুলশান সড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা। স্বতন্ত্র তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় করা এবং স্নাতকে ভর্তির আসনসংখ্যা সীমিত করার প্রতিবাদে এই অবরোধ করেন তারা। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সরকারি তিতুমীর কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধের পর সড়ক ছেড়ে দেন তারা। এতে চান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেতে চাই না। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা বা কাঠামোগত পরিবর্তন করা দরকার সেগুলো না করে স্নাতকে ভর্তির আসনসংখ্যা কমিয়েছে।

তারা আরও জানান, প্রায় পাঁজ হাজার শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হতো সেখানে এখন দুই হাজারের কম ভর্তি করা হবে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে মান বৃদ্ধি করার চেয়ে সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

তারা জানান, শিক্ষার্থীদের দেওয়া ৭ দফা দাবির মধ্যে ৬ দফা মানলেও এখনো স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়নি। তারা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে শিক্ষার্থীদের দাসত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তিতুমীরের শিক্ষার্থীরা এই প্রহসন মানবে না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলমান থাকবে।

এদিকে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধের কারণে মহাখালী-গুলশান সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে দুপুর দেড়টার দিকে সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বিকেলে বনানী থানার পরিদর্শক (অপারেশন) এ কে এম মঈন উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে এবং স্নাতকে ভর্তির আসনসংখ্যা সীমিত করার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা। এতে প্রায় এক ঘণ্টা মহাখালী-গুলশান সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পুলিশের অনুরোধে তারা সড়ক ছেড়ে দেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সম্পর্কিত

৬ যমজ নবজাতকের ৫ জনই মারা গেল

মন্ত্রিপাড়ায় ঘোরাঘুরি: বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দুই দিনের রিমান্ডে

‎আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুলিশকে নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদর্শন করতে হবে: ডিএমপি কমিশনার

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল আরও এক শিক্ষার্থী

রাজধানীর বনশ্রী-আফতাবনগর সংযোগে ৩ সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন

নীলফামারীর সাবেক এমপি পাভেল হত্যাচেষ্টার মামলায় দুদিনের রিমান্ডে

ঢামেকে একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ ৬ শিশুর মধ্যে আরও তিনটির মৃত্যু

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

রায়পুরায় ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

লাবিবের খোঁজ পেতে মা-বাবার আকুতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা