জনবহুল এলাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম অতিসত্বর উৎখাত করা দরকার: শারমীন মুরশিদ

মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকার শিয়ালবাড়িতে একটি রাসায়নিকের গুদাম ও পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। একই সঙ্গে জনবহুল এলাকায় অবৈধভাবে আলম ট্রেডার্স নামের ওই রাসায়নিক গুদাম নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানান তিনি।
উপদেষ্টা বলেছেন, জনবহুল এলাকা থেকে অতিসত্বর রাসায়নিক গুদাম উৎখাত করা দরকার।
আজ বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রূপনগর আবাসিক এলাকার শিয়ালবাড়িতে একটি টিনশেড দোতলা রাসায়নিক গুদামে আগুন লাগে এবং বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেই আগুন পাশের চারতলা ভবনে ছড়িয়ে পড়ে।
পরে চারতলা ভবনের দোতলা ও তিনতলার বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬টি লাশ উদ্ধার করা হয়।
উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি মনে করি প্রথম যে জিনিসটি করতে হবে, সরকারকে তাৎক্ষণিক তদন্ত করতে হবে যারা এটা করেছে, তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। আমাদের এ নিয়ে স্ট্রং পলিসি থাকতে হবে, যেন জনবহুল এলাকায় এ ধরনের ক্ষেত্রগুলো না থাকে।’
উপদেষ্টা বলেন, ‘এর আগেও পুরান ঢাকায় এ রকম ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু ওইটা একটি জনবহুল এলাকা, সে কারণে ওই জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে যেটা হয়েছে, প্রাইভেট এই ক্ষেত্রগুলো বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে। এটা চিহ্নিত করে আমাদের অতিসত্বর জরুরিভাবে এগুলোকে উৎখাত করা দরকার, যাতে জনবহুল এলাকা থেকে এগুলো বের হয়ে যায়। যদি পলিসি পরিবর্তন করা দরকার হয়, তাহলে সেটাই করতে হবে।’
শারমীন মুরশিদ বলেন, ‘যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সবকিছু নিয়ে ফলোআপের দায়িত্ব আমার মন্ত্রণালয়ের। এবং আমি সেটি করব। আমার যেটা করণীয়, আমি সেটা দ্রুত করতে চাই।’
ক্ষতিপূরণের বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘ক্ষতিপূরণ পরের ব্যাপার। তবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিবারগুলোর পাশে থাকবে, সে নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি। যে মানুষগুলো মারা গেছে, আমরা যেটুকু পরিসংখ্যান পেয়েছি, হাসপাতালে আমার মন্ত্রণালয় থেকে হেল্প ডেস্ক রয়েছে। আমাদের সমাজকর্মীরা সেখানে রয়েছে। তারা এটা ফলোআপ করবে এবং তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবে। যা যা সাহায্য-সহযোগিতা করা সম্ভব, আমরা সেটি করব।’