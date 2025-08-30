হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ডাকসু নির্বাচনে ৭১০ বুথ রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভবন। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা হয়, পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বুথের সংখ্যা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭১০ নির্ধারণ করা হলো।

সেখানে আরও বলা হয়, ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (৮ ঘণ্টা) নির্ধারণ করা হলো। বিকাল ৪টার মধ্যে ভোট কেন্দ্রের লাইনে যারা থাকবে তারা সবাই ভোট দিতে পারবেন বলে জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

সম্পর্কিত

গাজীপুরে নারীকে হত্যা: পুঁতে রাখা লাশ উৎসুক জনতা সেজে দেখতে যান ঘাতক

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার, নইলে ৬৪ জেলায় আন্দোলন: রেড জুলাই

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজবাড়ীতে মিছিল-সমাবেশ

‘বিপ্লবের প্রথম টার্গেট হবে জাতীয় পার্টির এই অফিস’—বিজয়নগরে সমাবেশে জুলাই মঞ্চ

রিমান্ড শেষে কারাগারে তৌহিদ আফ্রিদি

‘ডিপ্লোমা সন্ত্রাস’ আখ্যা দিয়ে তিন দফা দাবিতে প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের বিক্ষোভ

ধানমন্ডিতে গলায় ফাঁস দেওয়া কিশোরী গৃহকর্মীর হাসপাতালে মৃত্যু

জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরায় বিক্ষোভ, কুশপুত্তলিকা দাহ

যৌথ বাহিনীর অভিযান, ওয়াকিটকি ও দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৪

জাকসুতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত আংশিক প্যানেল ঘোষণা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা