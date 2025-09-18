হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ভৈরবে জলাবদ্ধতায় অর্ধশতাধিক পরিবারের ভোগান্তি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ও ভৈরব সংবাদদাতা

তলিয়ে যাওয়া রাস্তা দিয়ে পানি মাড়িয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের ভৈরবের শিবপুর ইউনিয়নে সামান্য বৃষ্টিতেই এক কিলোমিটার রাস্তা তলিয়ে যায়। এতে জলাবদ্ধতার কারণে শুম্ভুপুর কবরস্থান থেকে অধ্যাপক নাজমুল আহমেদের বাড়ি পর্যন্ত ‘বন্দের বাড়ি’ এলাকার অর্ধশতাধিক পরিবারের মানুষ পানিবন্দী হয়ে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি নিচু থাকায় বর্ষাকালে পুরোটাই পানিতে ডুবে যায়। এর ফলে পথচারী ও রিকশা, ভ্যান, মোটরসাইকেলের মতো ছোট যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও অসুস্থ রোগীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। জরুরি প্রয়োজনে রোগী পরিবহনেও নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা অহিদ মিয়া, সুমন আহমেদ, খন্দকার শরীফ ও শাহানাজ বেগম জানান, রাস্তাটি উঁচু করে পাকা করার জন্য বারবার দাবি জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে দ্রুত রাস্তাটি পরিদর্শন করে সংস্কারের মাধ্যমে এই সংকট নিরসনের দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগীরা আশঙ্কা করছেন, দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু না হলে এই দুর্ভোগ আরও দীর্ঘ হবে।

শিশুদেরও ঝুঁকি নিয়ে পানির ওপর দিয়েই যেতে হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ প্রসঙ্গে ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শবনম শারমিন বলেন, ‘ভৈরবের শম্ভুপুর কবরস্থানের সামনের রাস্তাটি নিচু হওয়ায় ওই এলাকার মানুষের দুর্ভোগের বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে।’ খুব শিগগির রাস্তাটি সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

