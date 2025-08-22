এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ৩

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেলের তিন আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের আরও এক আরোহী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলা গ্রিন মডার্ন সিটি-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন—সিরাজদিখান উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের খিলপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে আওলাদ হোসেন (২৩), হাশেম মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ হাবিল (২৩) ও মঙ্গল মিয়ার ছেলে কাইয়ূম মিয়া। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একই এলাকার বাচ্চু মিয়ার ছেলে মো. ইমন।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, এক্সপ্রেসওয়ের পূর্ব পাশের সার্ভিস লেন দিয়ে নম্বরবিহীন একটি লাল রঙের মোটরসাইকেলে করে ওই চারজন আরোহী শ্রীনগর থেকে নিমতলার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে নিমতলা গ্রীন মডার্ন সিটি-সংলগ্ন এলাকায় অপর দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলের চার আরোহী সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন একজন। তাঁকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার ও আহতকে হাসপাতালে পাঠান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে হাঁসাড়া হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবু নাঈম সিদ্দিক জানান, নিহতরা সবাই টাইলস মিস্ত্রির কাজ করতেন। কাজ শেষ করে চারজন একই মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।