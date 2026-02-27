নারিন্দায় এসি বিস্ফোরণে দগ্ধ ছেলের মৃত্যু, চলছে বাবা–মায়ের চিকিৎসা

রাজধানীর নারিন্দায় এসির কম্প্রেশার মেশিন থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ একই পরিবারের তিনজনের মধ্যে ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ১০টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সেলিম ব্যাপারী (২৫) নামে ওই যুবকের মৃত্যু হয়।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, সেলিমের শ্বাসনালিসহ শরীরের শতভাগ পুড়ে গিয়েছিল। এ চিকিৎসক আরও জানান, এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সেলিমের বাবা মুক্তার ব্যাপারী (৫৫) ও মা সেলিনা বেগম (৪৬)। যথাক্রমে তাদের শরীরের ২২ শতাংশ ও ২০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নারিন্দার পাঁচ তলা একটি বাড়ির তৃতীয় তলায় মজুত করে রাখা এসির কম্প্রেশার থেকে বিস্ফোরণ ঘটে।
সেলিমের খালাতো ভাই আবির হোসেন জানান, নারিন্দার ওই বাসায় তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন ভুক্তভোগী পরিবারটি। সেলিম অবিবাহিত ছিল। বাবা–মাসহ তারা ৩ জনই থাকতেন বাসায়।
আবির আরও জানান, দগ্ধ মুক্তার ব্যাপারীর ধোলাইপাড় এলাকায় এসি, ফ্রিজের কম্প্রেশারের দোকান রয়েছে। সেই সুবাদে দোকানের মালামাল বাসায়ও রেখেছিলেন। ঘটনার পরপরই মোবাইল ফোনে দুর্ঘটনার খবর পান তিনি।
তবে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি জানাতে পারেননি তিনি।