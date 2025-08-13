হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি, স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার হৃদয় সিংহ ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সরকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের ডাসারে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরির ঘটনায় এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের ধামুসা গ্রাম থেকে গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার দম্পতি হলেন ধামুসা গ্রামের হৃদয় সিংহ (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী সরকার (৩০)।

পুলিশ, মামলা ও ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ডাসার ইউনিয়নের পূর্ব দর্শনা গ্রামের কীর্তনীয়া নিত্যানন্দ দের বাড়িতে গত শনিবার সকালে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫৫ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়। এ ঘটনায় নিত্যানন্দ দে ডাসার থানায় মামলা করেন।

ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম বলেন, চুরির ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় দুজন স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, কিছু স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

