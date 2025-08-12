হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শরীয়তপুরে ৫ বেকারিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরে প্রেমতলা বিসিক শিল্পনগরীতে বেকারিতে অভিযান চালান ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুর সদর উপজেলায় পাঁচটি বেকারিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে প্রেমতলা বিসিক শিল্পনগরীতে অভিযান চালিয়ে এসব বেকারিকে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইলোরা ইয়াসমিন এ জরিমানা করেন।

সদর উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। এ সময় জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার সুব্রত ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পুলিশ ও আনসারের একটি করে দল উপস্থিত ছিল।

জেলার নিরাপদ খাদ্য অফিসার সুব্রত ভট্টাচার্য্য জানান, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা এবং অন্যান্য ব্যত্যয়ের ফলে দেশ ফুড প্রোডাক্টস বেকারিকে ৫০ হাজার টাকা, নিউ বেঙ্গল বেকারিকে ২৫ হাজার টাকা, হাজি ফুড প্রোডাক্টস বেকারিকে ২০ হাজার টাকা, ফেমাস বেকারিকে ১৫ হাজার টাকা ও ভাই ভাই ফুড প্রোডাক্টসকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করে আদায় করা হয়। তিনি জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুসারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়া যায়। এর মধ্যে নোংরা পরিবেশে খাবার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ, অনুমোদনহীন রং ও ফ্লেভার ব্যবহার, ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনের ব্যবহার না থাকা, সব পণ্যের নিবন্ধন না থাকা, পণ্য সঠিকভাবে মোড়কীকরণ না করা, উন্মুক্ত অবস্থায় ফ্লোরে ও টেবিলের ওপর খাদ্যপণ্য রাখা এবং খাদ্যকর্মীদের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা উল্লেখযোগ্য।

