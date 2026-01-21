হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ছিনতাইয়ের মোবাইল ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে ট্রেনের ছাদে যুবক খুন, দুই কিশোরসহ গ্রেপ্তার ৪

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর বিমানবন্দরে ছিনতাই করা মোবাইল ফোন ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে ট্রেনের ছাদে মো. নাঈম (২৫) নামের এক যুবককে হত্যার ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকা জেলা রেলওয়ে পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।

এসপি জানান, গ্রেপ্তার হওয়া ওই ছিনতাইকারীরা হলো রকি (২২), রানা (২২) ও দুই কিশোর। গ্রেপ্তারকালে তাদের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি চাকু ও মাফলার উদ্ধার করা হয়।

এসপি আনোয়ার হোসেন বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিমানবন্দর রেলস্টেশন থেকে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদে ওঠে পাঁচজন ছিনতাইকারী। তারা ভয় দেখিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে।

পরে ছিনতাই করা মোবাইল ফোনটি ভাগাভাগি নিয়ে ছিনতাইকারীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে জড়ায়। দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে।

এ সময় ছিনতাইকারী নাঈম সঙ্গে সঙ্গে চাকু বের করলে অপর চারজন রকি, রানা ও দুই কিশোর মিলে তাঁকে মারধর করতে থাকে এবং গলায় মাফলার পেঁচিয়ে ধরে। একপর্যায়ে নাঈম শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে ট্রেনের ছাদেই মৃত্যুবরণ করেন।

এসপি আনোয়ার বলেন, অতঃপর ঢাকা জেলা রেলওয়ে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত চারজন ছিনতাইকারী রকি, রানা ও দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করে। পরে তারা জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। তারপর তাদের দেওয়া তথ্যমতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত চাকু ও মাফলার উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া হত্যাকারী ও ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান এসপি আনোয়ার হোসেন।

সম্পর্কিত

মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের ফ্ল্যাট সিলগালা

স্বল্প বাজেট, দুর্বল বাস্তবায়নের চাপে স্বাস্থ্যব্যবস্থা—কর্মশালায় উদ্বেগ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদলের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১৫ জন

শিবির নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে জবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

রাজধানীতে দুর্ঘটনা বেশি ঘটে রাতে ও সকালে: রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ১৮৩ দিন পর বাড়ি ফিরল আবিদ

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা অংশ থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

‘বাংলাদেশি স্ত্রী ব্ল্যাকমেল করছেন’, ৯৯৯-এ আত্মহত্যার হুমকি, পাকিস্তানিকে উদ্ধার করল পুলিশ

ভাটারা থানার ভেতর থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার, চারজন গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা