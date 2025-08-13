হোম > সারা দেশ > ঢাকা

এসআইদের পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান ডিএমপি কমিশনারের‎

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বুধবার সকালে রাজারবাগস্থ বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ব্রিফিংয়ে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছবি: সংগৃহীত

‎ঢাকা মহানগর পুলিশে কর্মরত সাব-ইন্সপেক্টরদের পেশাদারিত্ব, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে রাজারবাগস্থ বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ডিএমপি কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

বুধবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় ডিএমপি।

উপস্থিত সাব-ইন্সপেক্টরদের উদ্দেশে ডিএমপি কমিশনার বলেন, আপনারা পুলিশ বাহিনীর মেরুদণ্ড। বাংলাদেশ পুলিশের সুনাম-দুর্নাম আপনাদের কাজের ওপর নির্ভর করে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ এবং তাদের সেবা প্রদানে আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

‎এ ছাড়া তদন্ত প্রক্রিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, তদন্ত একটি জটিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই তদন্তের মানোন্নয়নে আরও ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, ছিনতাই বেড়ে গেলে মানুষ অনিরাপদ বোধ করে। তাই ছিনতাই প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, নির্বাচনে সততা ও নিরপেক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। ‎

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) ফারুক আহমেদ এসআইদের উদ্দেশে বলেন, আগামী নির্বাচন নিরপেক্ষতা প্রমাণের বড় একটা সুযোগ। সে সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। তাছাড়া সেবার মানসিকতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি। মামলার তদন্ত কার্য নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা ও ওয়ারেন্ট তামিলে আরো তৎপর হওয়ারও তাগিদ দেন তিনি।

‎ডিএমপিতে কর্মরত ২৩৪৪ জন এসআইদের মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে ৪৪৪ জন এই ব্রিফিংয়ে অংশ নেন। নগরবাসীর জন্য পুলিশি সেবার মান আরও উন্নত করতে পর্যায়ক্রমে সকল সাব-ইন্সপেক্টরদের এরূপ ব্রিফিং প্রদান করবেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

