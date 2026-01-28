কদমতলীতে নির্বাচনী প্রচারের সময় জামায়াত নেত্রীর ওপর হামলার অভিযোগ

ঢাকা-৪ আসনে নির্বাচনী গণসংযোগের সময় জামায়াতে ইসলামীর রুকন কাজী মারিয়া ইসলাম বেবির ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।
আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর কদমতলী থানাধীন ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের ডিপটির গলির কাইল্লা পট্টি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জামায়াতে ইসলামীর দাবি, ঢাকা-৪ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীনের সমর্থনে গণসংযোগে অংশ নেন নেতা-কর্মীরা। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে দলের রুকন কাজী মারিয়া ইসলাম বেবি মাথায় গুরুতর আঘাত পান। তাঁকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁর মাথায় চারটি সেলাই দেন। বর্তমানে তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এ ঘটনায় জামায়াতের প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন বলেন, দলের রুকন ও নেত্রী কাজী মারিয়া ইসলাম বেবিকে মাথায় আঘাত করে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। কে বা কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।
এ বিষয়ে কদমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আশরাফুজ্জামান বলেন, ‘ওই নেত্রীর ওপর হামলার বিষয়ে আমাদের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি। বিষয়টি আমরা অবগত আছি। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’