হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শিক্ষার্থীদের নিয়ে ডিএনসিসির ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ডিএনসিসির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশসচেতনতা বাড়াতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা ‘ডিএনসিসি স্পোগোমি গেম ২০২৬’।

আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজধানীর উত্তরখানে বজলুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে ওয়ান ব্যাগ ট্রাশের সহযোগিতায় এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। তিনি বলেন, ‘ঢাকার ধারণক্ষমতার তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি মানুষ বসবাস করছে। ফলে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হচ্ছে। এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি এনগেজমেন্ট বাড়াতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতেই স্পোগোমি গেমসের আয়োজন করা হয়েছে।’

ডিএনসিসির প্রশাসক আরও বলেন, এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বর্জ্য পৃথকীকরণ শিখবে। ছোটবেলা থেকেই যদি এই অভ্যাস গড়ে ওঠে, তাহলে তাদের হাত ধরেই একটি পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য ঢাকা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রতিযোগিতায় ৩৪টি দলের মোট ১৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বর্জ্য চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়—বার্নেবল, নন-বার্নেবল, প্লাস্টিক বোতল এবং সিগারেট ওয়েস্ট। প্রতিটি ক্যাটাগরির জন্য আলাদা পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয় এবং সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জনকারী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

অংশগ্রহণকারীরা ময়লা সংগ্রহের জন্য ৩০ মিনিট এবং বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য ২০ মিনিট সময় পায়।

ডিএনসিসির উদ্যোগে ময়লা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া একজন শিক্ষার্থী বলে, ‘আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখার জন্য এটি খুবই ভালো উদ্যোগ। এমন একটি কার্যক্রমে অংশ নিতে পেরে আমরা আনন্দিত।’

প্রতিযোগিতায় রেফারির দায়িত্ব পালন করা অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মুন্তাসির মামুন বলে, ‘আমরা অনেক সময় যত্রতত্র ময়লা ফেলি, যা ঠিক নয়। এ ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলতে সবাই অভ্যস্ত হলে বাংলাদেশ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।’

প্রতিযোগিতায় ৩০ মিনিটে সর্বমোট ২২ কেজি বর্জ্য সংগ্রহ করে প্রথম স্থান অর্জন করে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দল ‘৬বি২’।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমোডর মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিয়াউর রহমানসহ ডিএনসিসির অন্য কর্মকর্তারা।

সম্পর্কিত

ঢাকা মেডিকেলের ৮ তলা থেকে পড়ে নারীর মৃত্যু, শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের অভিযোগ

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ফের পেছাল

সাবেক এমপি রুবিনা ও তাঁর স্বামী মোশাররফের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

ঢাকা মহানগরীর নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের ‘ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম’

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত

খামারের আড়ালে ঘোড়া জবাই, ১১টি জীবিত ও ৮টি জবাই করা ঘোড়া উদ্ধার

দুই দিন পর হাসপাতালে মারা গেলেন কেরানীগঞ্জে গুলিবিদ্ধ সেই বিএনপি নেতা

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে বাসের ধাক্কায় ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজির দ্বন্দ্বে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মুছাব্বিরকে হত্যা: ডিবি

‘ওইভাবে’ শিশুকে মারা হয়নি—আদালতে স্কুল ব্যবস্থাপক পবিত্র কুমার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা