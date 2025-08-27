প্রার্থীদের মধ্যে আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতা চলছে: আবদুল কাদের

ডাকসু নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের অভিযোগ করে বলেছেন, ‘প্রতিনিয়ত আচারণবিধি লঙ্ঘন করছে যা প্রশাসন কোন ব্যবস্থায় নিচ্ছে না। বরং যারা আচারণবিধি লঙ্ঘন করছে তাদের বেশিই সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। প্রতিটি প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে কে কত আচারণবিধি লঙ্ঘন করছে।’
আজ বুধবার বিকালে মধুর ক্যান্টিনের সামনে শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল সংবাদ সম্মেলন করে এ কথা বলেন তিনি।
আব্দুল কাদের বলেন, ‘আমরা প্রথম থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আচারণবিধি পালন করেছি। নির্বাচন কমিশন আচারণবিধি নিয়েও সুস্পষ্ট কোন বার্তা দেয়নি।’
ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের একটা আশঙ্কার জায়গা তৈরি হয়েছে যে, আবারও গণরুম, গেস্টরুমের সংস্কৃতি ফিরে আসবে কিনা। নারীরাও অভয়ের জায়গা ও আশ্রয়ের জায়গায় খুঁজছে। আমরা শিক্ষার্থীদের বলেছি, অতীতে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছি, ভবিষ্যতেও দাঁড়াব।’
জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘অনেক জায়গায় বিলবোর্ড, ব্যানার লাগানো এখনো আছে। আমরা আশঙ্কা করছি, সঠিক সময়ে নির্বাচন হবে কি না। কারণ আচারণবিধি লঙ্ঘনের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি নির্বাচন কমিশন। যদি কাউকে বিশেষ সুবিধা দেয় নির্বাচন কমিশন, তাহলে ছাত্রলীগের যে আচারণ সেটা পুনরাবৃত্তি হবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।’
এ সময় নারী শিক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্র স্থানান্তর করা, পরীক্ষা পেছানো, নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ হওয়াসহ নানান নানান মন্তব্য তারা তুলে ধরেন।