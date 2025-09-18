হোম > সারা দেশ > ঢাকা

কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এম আশরাফুল আলম আসকর। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর জেলার কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদবিষয়ক সম্পাদক এস এম আশরাফুল আলম আসকরকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির তেজগাঁও থানা-পুলিশ।

তেজগাঁও থানা সূত্রে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তেজগাঁও থানার পুলিশ গোপন সংবাদ পায় যে, তেজগাঁও থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলার আসামি আশরাফুল আলম আসকর শেরেবাংলা নগর থানাধীন ইন্দিরা রোড এলাকায় অবস্থান করছেন। পরে বেলা আনুমানিক ৩টায় শেরেবাংলা নগর থানাধীন ইন্দিরা রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে আশরাফুলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তেজগাঁও থানা সূত্রে আরও জানা যায়, গ্রেপ্তার আশরাফুল আলম আসকরের বিরুদ্ধে জিএমপির গাছা ও গাজীপুরের জয়দেবপুর থানায় দুটি পৃথক মামলা রয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

