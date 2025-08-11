সার্জেন্ট দেখে গাড়ি টান দেয় কিশোর হেলপার, চাপা পড়া নারীর ঢামেকে মৃত্যু

রাজধানীর গুলিস্তান কাপ্তানবাজার এলাকায় বাসচাপায় অজ্ঞাতনামা (৪০) এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে কাপ্তানবাজার মুরগিপট্টি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর মুমূর্ষ অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে ওই বাসের হেলপার (১৬)। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা আড়াইটার দিকে মারা যান ওই নারী।
হাসপাতালে হেলপার জানায়, বেলা ১১টার দিকে গাউছিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে কাপ্তানবাজার এলাকায় পৌঁছায় তারা। বাসচালক আকাশ বাইরে যাওয়ার আগে তাকে নির্দেশ দেন—সার্জেন্ট দেখলে বাস টান দিতে। সার্জেন্ট দেখে বাস টান দেওয়ার মুহূর্তে নারীটি বাসের সামনে চলে আসেন এবং সামনের আরও একটি বাসের সঙ্গে চাপা পড়েন। পরে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ওই নারীকে বাসের হেলপার হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওই নারী। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। তবে নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের বোরকা।
তিনি আরও জানান, বাসের হেলপার জানিয়েছে, তার বাসের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাকে ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে।