হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সার্জেন্ট দেখে গাড়ি টান দেয় কিশোর হেলপার, চাপা পড়া নারীর ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর গুলিস্তান কাপ্তানবাজার এলাকায় বাসচাপায় অজ্ঞাতনামা (৪০) এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে কাপ্তানবাজার মুরগিপট্টি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর মুমূর্ষ অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে ওই বাসের হেলপার (১৬)। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা আড়াইটার দিকে মারা যান ওই নারী।

হাসপাতালে হেলপার জানায়, বেলা ১১টার দিকে গাউছিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে কাপ্তানবাজার এলাকায় পৌঁছায় তারা। বাসচালক আকাশ বাইরে যাওয়ার আগে তাকে নির্দেশ দেন—সার্জেন্ট দেখলে বাস টান দিতে। সার্জেন্ট দেখে বাস টান দেওয়ার মুহূর্তে নারীটি বাসের সামনে চলে আসেন এবং সামনের আরও একটি বাসের সঙ্গে চাপা পড়েন। পরে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ওই নারীকে বাসের হেলপার হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওই নারী। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। তবে নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের বোরকা।

তিনি আরও জানান, বাসের হেলপার জানিয়েছে, তার বাসের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাকে ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

কাদা ছিটানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

গণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন, ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

উত্তপ্ত জেনেভা ক্যাম্প, জামিনে বেরিয়ে ফের সংঘর্ষে মাদক কারবারিরা

ফরিদপুরে স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যায় স্বামীর যাবজ্জীবন, রায়ে অসন্তুষ্ট স্বজনেরা

সাংবাদিক তুহিন হত্যা মামলা: আসামি শাহজালালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকতে পারে, জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাগর-রুনি হত্যা: ১২০ বারের মতো পেছাল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে শরীরে ৯টি গভীর আঘাতের চিহ্ন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা