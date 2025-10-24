মিরপুরে পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে, হতাহত নেই

রাজধানীর মিরপুর ১২ নম্বরে একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফায়ার স্টেশনের ৭টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ১২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ছয়তলার পুরোটাই পুড়ে গেছে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে একটি বাণিজ্যিক ভবনের ছয়তলায় এ আগুন লাগে
ঘটনাস্থল থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা (মিডিয়া) তালহা বিন জসিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, শুক্রবার রাত ১০টা ১২ মিনিটে মিরপুর ১২ নম্বরে একটি ছয়তলা ভবনের ওপরের তলায় আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পেয়ে ফায়ার স্টেশনের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় ১২টা ৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ভবনটির প্রথম দোতলায় ‘বিবাহ বাড়ি’ কমিউনিটি সেন্টার, তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় ডেকোরেশনের কাজ চলছিল, তাই ফাঁকা রয়েছে। আর ৫ তলায় একটি তৈরি পোশাক কারখানা এবং ছয়তলায় পরিত্যক্ত বিভিন্ন মালামাল ছিল। আগুনে ছয়তলার পুরোটা এবং পাঁচতলার কিছু অংশ পুড়ে গেছে।
আগুন নিয়ন্ত্রণের পর ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক মো. ছালেহ উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, ভবনটির ছয়তলায় আগুন লাগে। সেখানে পরিত্যক্ত কাগজ, ফার্নিচারসহ বিভিন্ন মালামাল ছিল। সেগুলো পুরোটাই পুড়ে গেছে। তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা জানা যায়নি। তদন্ত করে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে বলেও জানান তিনি।