মাইলস্টোনে ক্লাসে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর দক্ষিণখানের মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ক্লাসে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ‘বিরূপ’ মন্তব্য করার অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করেছে কর্তৃপক্ষ।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের মৌশাইর শাখার অধ্যক্ষ প্রফেসর এম এ মান্নান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) চাকরিচ্যুতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে ৮ অক্টোবর অষ্টম শ্রেণির ড্যাফোডিল শাখায় অভিজিৎ বিশ্বাস নামের ওই শিক্ষক ক্লাস করানোর সময় ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন। পরবর্তী সময় ছাত্রদের মধ্যে অনভিপ্রেত ঘটনার সৃষ্টি হয়।

বিবৃতিতে অধ্যক্ষ প্রফেসর এম এ মান্নান বলেন, ‘বিজ্ঞানের শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাসের ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে বিরূপ মন্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তী সময় তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে অভিজিৎ বিশ্বাসকে স্থায়ীভাবে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাকে আর কখনোই মাইলস্টোনের কোনো শাখায় কখনোই চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে না।’

একই সঙ্গে দায়িত্বে অবহেলা ও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় উপপরিচালক হেমন্ত কুমার দেবনাথকে লিখিতভাবে সতর্কীকরণ করা এবং অতিসত্বর অন্য শাখায় বদলি করার জন্য উপদেষ্টাকে জোর সুপারিশ ও শিগগিরই কার্যকরের কথা বলা হয়েছে।

এ ছাড়া অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সেই সঙ্গে অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে বলেও বিবৃতিতে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ মান্নান।

উল্লেখ্য, ধর্ম নিয়ে শিক্ষকের বিরূপ মন্তব্যের ঘটনায় আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও গ্রেপ্তারের দাবিতে উত্তরার মহাসড়কে মানববন্ধন কর্মসূচির ডাক দেয় শিক্ষার্থীরা। সেই সঙ্গে পাঁচ দফা দাবির ডাক দেওয়া হয়। এরই মাঝে মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করে।

