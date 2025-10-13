হোম > সারা দেশ > ঢাকা

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে জাবির ১৬ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

জাবি প্রতিনিধি 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ১৬ জন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবার) বিকেলে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়।

অফিস আদেশে বলা হয়, গত ১২-১০-২০২৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ নম্বর (ছাত্র) হলে প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের কতিপয় শিক্ষার্থী একই বিভাগের ৫৪ তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং করার ঘটনায় উপাচার্যের নির্দেশক্রমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ধারা ৪-এর (১) (খ) অনুযায়ী অভিযুক্ত শিক্ষার্থীদের সাময়িক বহিষ্কার প্রদান করা হলো।

বহিষ্কৃত ১৬ জন শিক্ষার্থী সকলেই প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ৫৩ ব্যাচের (২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী।

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন মো. তানভীর রহমান মুন, মো. আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, আব্দুল্লাহ আল সাঈদ, মো. আবু তালহা রনি, রাজিব শেখ, এস. এম. মাহামুদুন্নবী, মো. আবু সাইদ, জান্নাতুল আদন, আহম্মেদ আরেফিন রাতুল, তাসনিমুল হাসান জুবায়ের, মো. মাহামুদুল হাসান ফুয়াদ, মো. আল হাসিব, মো. আব্দুল্লাহ আল নোমান, মো. রাকিবুল হাসান নিবির, মো. জাহিদুল ইসলাম এবং উশান্ত ত্রিপুরা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং: প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ

এ ছাড়া এই অভিযোগ তদন্তের জন্য মওলানা ভাসানী হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামানকে সভাপতি, সহকারী প্রক্টর ড. মো. আল-আমিন খানকে সদস্য এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উচ্চ শিক্ষা ও বৃত্তি) লুৎফর রহমান আরিফকে সদস্য-সচিব করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ নম্বর হলের ৪০৩ নম্বর কক্ষে প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে একই বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে।

সম্পর্কিত

সালমান শাহ হত্যার বিচার চাইতে আদালত ভক্তদের মানববন্ধন

জাবির আবাসিক হলে শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

‘জাতীয় বীর’ হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জুলাই যোদ্ধা সংসদের

এবার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার হাজি সেলিম

নাশকতার মামলায় মির্জা আব্বাস, রিজভীসহ ১৬৭ নেতা-কর্মীর অব্যাহতি

শিক্ষা ভবনের সামনে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের অবস্থান, যান চলাচল বন্ধ

একুশে বইমেলা আয়োজনের অনিশ্চয়তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রকাশকেরা

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

টেকসই উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন

কেরানীগঞ্জে গাড়ি চোর চক্রের ৫ সদস্য গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা