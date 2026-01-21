হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে দুর্ঘটনা বেশি ঘটে রাতে ও সকালে: রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

বিগত ২০২৫ সালে রাজধানীতে ৪০৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২১৯ জন নিহত এবং ৫১১ জন আহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনার বড় অংশ ঘটেছে রাত ও সকালে। আর দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, মোহাম্মদপুর, কুড়িল বিশ্বরোড ও বিমানবন্দর সড়ককে। ২০২৫ সালে রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন।

আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি) প্রকাশিত এ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময়ভিত্তিক চিত্রে দেখা যায়— রাতে ৪১ দশমিক ৫৬ শতাংশ, সকালে ১৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ, ভোরে ১১ দশমিক ২৪ শতাংশ, বিকেলে ১৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ, দুপুরে ৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং সন্ধ্যায় ৫ দশমিক ৮৬ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় জড়িত যানবাহনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, পিকআপ ও ট্যাংকারসহ ভারী যানবাহন (৩৫ দশমিক ১৪ শতাংশ)। এরপর বাস (২৪ দশমিক ৮৭ শতাংশ), মোটরসাইকেল (২১ দশমিক ৫৩ শতাংশ), থ্রি-হুইলার (১১ দশমিক ৮২ শতাংশ), মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার (৪ দশমিক ১২ শতাংশ) এবং রিকশা (২ দশমিক ৪৮ শতাংশ)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজধানীতে যানবাহন পরিচালনায় অব্যবস্থাপনা, যানজট, চালকদের অসহিষ্ণু আচরণ এবং বাইপাস সড়ক না থাকায় রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচল দুর্ঘটনা বাড়াচ্ছে। এতে পথচারীরাও বেশি ঝুঁকিতে পড়ছেন।

দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, মেয়াদোত্তীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বেপরোয়া চালনা, অপ্রতুল সড়ক অবকাঠামো, একই সড়কে ভিন্ন গতির যান চলাচল, ফুটপাত দখল, ফুটওভার ব্রিজের অভাব, সঠিক সাইন-মার্কিং না থাকা, সড়ক ব্যবহারকারীদের অসচেতনতা এবং চাঁদাবাজি।

দুর্ঘটনা কমাতে প্রতিবেদনে কোম্পানিভিত্তিক আধুনিক বাস সার্ভিস চালু, মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন প্রত্যাহার, বাসের জন্য আলাদা লেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজস্ব বাস সার্ভিস বাধ্যতামূলক, অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ, বাস সার্ভিস উন্নয়ন, ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা, ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বয় জোরদার, বহুতল পার্কিং, রেলক্রসিংয়ে ওভারপাস-আন্ডারপাস, বাইপাস সড়ক নির্মাণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

শিবির নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে জবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ১৮৩ দিন পর বাড়ি ফিরল আবিদ

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনের লিফটের ফাঁকা অংশ থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদী থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

‘বাংলাদেশি স্ত্রী ব্ল্যাকমেল করছেন’, ৯৯৯-এ আত্মহত্যার হুমকি, পাকিস্তানিকে উদ্ধার করল পুলিশ

ভাটারা থানার ভেতর থেকে চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার, চারজন গ্রেপ্তার

মিরপুরে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত কয়েকজন

ইভ্যালির রাসেল-শামীমা কারাগারে

জুলাই অভ্যুত্থানে আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর রায় যেকোনো দিন

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা