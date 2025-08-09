হোম > সারা দেশ > ঢাকা

যমুনায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী।

আজ শনিবার বিকেলে বাঘুটিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কয়েক শ মানুষ এ কর্মসূচি পালন করেন। উপস্থিত ছিলেন বাঘুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. গোলাম ইয়াছিন, বাঘুটিয়া আলিম মাদ্রাসার সাবেক সুপার তাজুল ইসলামসহ ইউনিয়ন পরিষদের সব সদস্য।

মানববন্ধনে অভিযোগ করা হয়, ৭ মে বালুমহাল ইজারার সময় ইজারাদারদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, শর্ত ভঙ্গ করলে ইজারা বাতিল করা হবে। কিন্তু শর্ত অমান্য করে মহালের সীমানার বাইরে থেকে বালু উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। এ কারণে যমুনার ভাঙনে ইতিমধ্যে বাজারসহ অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। নিজ ভারাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবন সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে। ঝুঁকিতে রয়েছে চারতলা ভবনের দুটি মাদ্রাসাসহ একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

নদীপারের ভুক্তভোগীরা এর আগে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসক ও দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দেয়। পরে জুলাই মাসে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধ এবং অবৈধ বালু ব্যবসায়ীদের অপসারণের নির্দেশনা দিয়ে জেলা প্রশাসককে চিঠি দেন।

জানতে চাইলে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিয়ান নুরেন জানান, ইজারা দেওয়া সীমানার বাইরে থেকে বালু কাটার সুযোগ নেই। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এলাকাটির দায়িত্বে থাকা ফরিদপুর অঞ্চলের নৌ পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘সীমার বাইরে গিয়ে কেউ বালু উত্তোলন করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে কারও সখ্য নেই। আগেও অভিযান চালিয়ে মামলা দিয়েছি।’

এ বিষয়ে মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক মানোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, ‘ইজারার সীমানা লঙ্ঘন করে ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে বালু উত্তোলন সম্পূর্ণ অবৈধ। আমরা ইতিমধ্যে অভিযান চালিয়েছি এবং নিয়মিত মামলা দিচ্ছি। এ অভিযান আরও কঠোরভাবে চলবে।’

