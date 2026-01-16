হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে দুই ইউপি সদস্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত ২

কুমিল্লা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হন অন্তত তিনজন। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার বক্সগঞ্জ ইউনিয়নের আলীয়ারা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন দেলোয়ার হোসেন নয়ন ও মো. আব্দুর রাজ্জাক। সংঘর্ষ চলাকালে তাঁরা ঘটনাস্থলেই মারা যান বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান। আহত ব্যক্তিদের কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানায়, আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আবুল খায়ের মেম্বার গ্রুপ ও সালেহ আহম্মদ মেম্বার গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ৩ আগস্ট এই দুই পক্ষের সংঘর্ষে আলাউদ্দিন নামের এক সাবেক ইউপি সদস্য নিহত হন। ওই ঘটনার পর গ্রামে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে কয়েকটি পরিবার নিরাপত্তাহীনতার কারণে এলাকা ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয়। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর মধ্যস্থতায় ওই পরিবারগুলো নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকে এলাকায় আবার উত্তেজনা বাড়তে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, সেই বিরোধের সূত্র ধরেই আজ এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে।

নাঙ্গলকোট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী এলাকায় টহল জোরদার করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সম্পর্কিত

কুমিল্লায় গুলি ও পায়ের রগ কেটে সাবেক ইউপি সদস্যসহ ২ জনকে হত্যা

কুমিল্লায় গর্তের পানিতে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

কুমিল্লায় ট্রাকচাপায় কৃষক নিহত

দাউদকান্দিতে যুবদল নেতার দুই পা থেঁতলে দিল দুর্বৃত্তরা

ময়লা ফেলাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সংঘর্ষে অন্তঃসত্ত্বা নারী নিহত

বিজিবির অভিযান: বিপুল মাদক ও চোরাই পণ্য জব্দ, আটক ১

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম: অটোরিকশার দখলে মহাসড়ক

কুমিল্লায় বাস-মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে আগুন, শিশুসহ চারজনের মৃত্যু

কুমিল্লায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে পাথর নিক্ষেপ, কাচ ভেঙে আহত এক যাত্রী

কুমিল্লায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা