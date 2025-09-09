টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৪০টি অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ

কক্সবাজারের টেকনাফে ২৬ নম্বর নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অবৈধভাবে রাস্তার ওপর গড়ে ওঠা ৪০টি দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে ২৬ নম্বর নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।
উচ্ছেদ অভিযানের বিষয়ে ক্যাম্পের ইনচার্জ (যুগ্ম সচিব) আবদুল হান্নান বলেন, ক্যাম্পের নিরাপত্তায় রাস্তার ওপর গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে এপিবিএনের সহায়তায় ক্যাম্পের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ওপর গড়ে ওঠা অবৈধ ৪০টি দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়।
এ বিষয়ে ১৬ এপিবিএনের অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) মোহাম্মদ কাউছার সিকদার বলেন, ‘ক্যাম্পে উচ্ছেদ অভিযানে আমরা সহায়তা করেছি। পাশাপাশি ক্যাম্পে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’