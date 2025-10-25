হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

কক্সবাজারে তুচ্ছ ঘটনায় বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বিতণ্ডার জেরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে কক্সবাজার পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিলংজা পশ্চিম বড়ুয়াপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও বিশেষ শাখার (ডিএসবি) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অলক বিশ্বাস বলেন, এ ঘটনা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় মীমাংসা হয়েছে। হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় কেউ আহত হননি।

স্থানীয়দের বরাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, সিএনজি অটোরিকশা দাঁড় করানো নিয়ে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পশ্চিম বড়ুয়াপাড়ায় স্থানীয় যুবক কালু বড়ুয়া ও শিপন বড়ুয়ার সঙ্গে পাশের সিকদারপাড়ার মনিরুল হক সিকদারের ছেলে ছোটো এবং আবু তাহেরের ছেলে রাকিবের কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে রাত সোয়া ১২টার দিকে ২০-২৫ যুবক জড়ো হয়ে দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে কালু বড়ুয়ার বসতঘরে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এ সময় শোরগোল শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

জেলা পুলিশের এ মুখপাত্র জানান, রাতে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিরা বিষয়টি শোনার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁরা উভয় পক্ষের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে স্থানীয়ভাবে আপস-মীমাংসা করেছেন। এলাকার পরিস্থিতি এখন শান্ত।

