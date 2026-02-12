পোস্টাল ভোট দেওয়ার পরও কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা, স্কুলশিক্ষককে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার পরও কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করায় মো. শাহাবুদ্দিন নামের এক স্কুলশিক্ষককে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এর আগে আজ বৃহস্পতিবার সকালে নাপিতখালী ভোটকেন্দ্র থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
নাপিতখালী কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘মো. শাহাবুদ্দিন মেহেরপুরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি পোস্টাল ব্যালটে আগে ভোট দিয়েছিলেন। তারপরও কেন্দ্রে ভোট দিতে তিনি এসেছিলেন। বিষয়টি আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানালে তারা তাঁকে আটক করে।’
দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, ‘তিনি জাল ভোট দিতে এসেছিলেন কি না জানি না। তবে পোস্টালে ভোট দেওয়ার পরও কেন্দ্রে এসেছিলেন। তাকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’