ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বহুতল ভবনের ফ্ল্যাটে রহস্যজনক আগুন: একজন নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

আজ ভোরে আগুনে দগ্ধ হয়ে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌলভী পাড়ায় একটি ছয়তলা ভবনের ফ্ল্যাটে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ‘দেওয়ান প্লাজা’ নামের ওই ভবনের পঞ্চম তলার একটি কক্ষে এই অগ্নিকাণ্ডে শাহ ফরহাদ উদ্দিন আহমদ (৬৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। নিহত ফরহাদ উদ্দিনের গ্রামের বাড়ি আখাউড়া উপজেলার আজমপুর হলেও তিনি পরিবার নিয়ে শহরের ওই ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক নিউটন দাস বলেন, ভোর ৪টা ১২ মিনিটে খবর পেয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের মোট তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ফ্ল্যাটের ক্ষতিগ্রস্ত কক্ষটি থেকে শাহ ফরহাদ উদ্দিন আহমদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিউটন দাস জানান, শারীরিকভাবে অসুস্থ ফরহাদ উদ্দিন আহমদ অগ্নিকাণ্ডের সময় কক্ষের ভেতরে ছিলেন। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নিরাপদে বের হতে পেরেছিলেন।

ফায়ার সার্ভিসের ধারণা, আগুন লাগার খবর বিলম্বে দেওয়া হয়েছে। তবে নিহত ব্যক্তির স্বজনদের বরাত দিয়ে উপসহকারী পরিচালক বলেন, ফরহাদ উদ্দিনের পারিবারিক বিরোধ ছিল। এ কারণে অগ্নিকাণ্ডের মূল কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

