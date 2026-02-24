হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের চার মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীকে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকার অভিনন্দন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের সন্তান বাংলাদেশ সরকারের তিনজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছে চট্টগ্রাম সমিতি ঢাকা।

অভিনন্দনপ্রাপ্তরা হলেন বাংলাদেশ সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে ফুল ও ক্রেস্ট দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে আয়োজিত সৌজন্য সাক্ষাৎকালে সমিতির নেতারা তাঁদের হাতে ফুলের তোড়া ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

সম্পর্কিত

এমপি নুরুল আমিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

এমপি আসার খবরে সকালে হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির ২৩ নেতা-কর্মী, বিকেলে হাসপাতাল ত্যাগ

চট্টগ্রামে গ্যাস বিস্ফোরণ: ঘটনার তদন্তে পৃথক ২টি কমিটি গঠন

চট্টগ্রামে পাহাড় কাটার দায়ে বিপিসিকে ৯ লাখ টাকা জরিমানা

রান্নাঘরে জমে থাকা গ্যাস বিস্ফোরণে দগ্ধ ৯ জন

নিভে গেল কুড়িয়ে পাওয়া সেই নবজাতকের প্রাণ

জন্মেই নিষ্ঠুরতার শিকার!

‘বিএনপিকে হারাতে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং চেয়েছেন...উপদেষ্টা’

রাউজানে পুকুরে নেমে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু, ভাঙচুর

চট্টগ্রাম বন্দর: ভাড়ার টাকা দিচ্ছে না সাইফ পাওয়ারটেক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা