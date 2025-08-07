হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কনস্টেবল নিয়োগ: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা বিলম্বে অংশ নিতে পারবেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপারের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার দিন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা বিলম্বেও অংশ নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক। আজ বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক বলেন, ১০, ১১ ও ১২ আগস্ট কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা। ইতিমধ্যে ৬৫৭ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এর মধ্যে অনেক এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছেন। তাঁদের সুবিধার্থে ওই দিন পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশপত্র দেখিয়ে বিলম্বেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

তিনি অনুরোধ করে বলেন, এখন বর্ষাকাল। নিয়োগপ্রার্থীরা যেন প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। যেমন—দুটি পোশাক ও কেডস পরে আসবেন এবং ডকুমেন্টসগুলো পানি প্রতিরোধী প্লাস্টিকের কাভারে নিয়ে আসবেন।

পুলিশ সুপার বলেন, ‘পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় আমাদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্থানীয় কিছু প্রতারক চক্র সক্রিয় হয়। তারা সাধারণ মানুষকে বোঝায় পুলিশ সদস্য বা পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে। আমাদের কিছু ছবি সাধারণের সঙ্গে থাকে, সেই ছবিগুলো তারা দেখায় এবং বলে টাকাপয়সা লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া যাবে।

‘কিন্তু আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় টাকাপয়সা দিয়ে তা সম্ভব না। কারণ, শারীরিক পরীক্ষা প্রকাশ্যে সবার সামনে হয়। আর যদি কোনো প্রার্থী অভিযোগ করেন তাকে ইচ্ছেকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হবে।’

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) ওবায়দুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) রেজাই রকিব, সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন, জেলা পুলিশের মিডিয়া অফিসার (পরিদর্শক) উত্তম কুমার শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

হামলা মামলায় চট্টগ্রাম সার কারখানার সিবিএ নেতা কারাগারে

সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কক্সবাজার থেকে বান্দরবানে সারজিস আলম

৮ মাস পর বুকের ধন ফিরে পাওয়ার আনন্দ বিষাদে রূপ নেয় জরিনার

কক্সবাজার পাসপোর্ট অফিস ও হাসপাতালে অভিযান, ৪ জনের কারাদণ্ড

রাঙামাটি সীমান্ত থেকে ভারতীয় নাগরিক আটক

নৌকায় বিস্ফোরণ, ৬ জন অগ্নিদগ্ধ

তীব্র স্রোতে কর্ণফুলীতে ফেরি চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

খানাখন্দে ভরা হোমনা-রঘুনাথপুর সড়ক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা