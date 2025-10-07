চট্টগ্রামে শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিহারের বুদ্ধমূর্তির ও শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে (কাপড়) আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা বুদ্ধমূর্তির কপালে থাকা স্বর্ণের তিলকটি নিয়ে যায়।
ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার শ্রীপুর-খরন্দ্বীপ ইউনিয়নের জ্যৈষ্ঠপুরা কেন্দ্রীয় বৈশালী বিহারে।
স্থানীয় বাসিন্দা তাপস বড়ুয়া বলেন, ‘ভোর ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে দুর্বৃত্তরা ঘটনা ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেয়ে বিহারে গিয়ে দেখি বোধিবৃক্ষের কাপড় ও বুদ্ধমূর্তির চীবর খুলে আলাদা করে পুড়িয়ে দিয়েছে; আর মূর্তির স্বর্ণের তিলক নেই।’
জানতে চাইলে স্থানীয় প্যানেল চেয়ারম্যান মো. হাসান বলেন, ‘আমরা রাতে প্রবারণা পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে ছিলাম। ধারণা করছি, ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে।’
এ বিষয়ে বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ আছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’