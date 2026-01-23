হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

জঙ্গল সলিমপুর: র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার আরেক আসামি গ্রেপ্তার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মো. মোতালেব। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অপরাধীদের নিরাপদ আস্তানা হিসেবে পরিচিত জঙ্গল সলিমপুরে র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার আরেক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিকেলে জঙ্গল সলিমপুরের ছিন্নমূল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া আসামির নাম কালা বাচ্চু ওরফে কালু। তিনি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি বলে জানিয়েছেন সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম।

ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এলাকায় কালুর অবস্থানের খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পিছু ধাওয়া করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওসি মাহিনুল ইসলাম আরও জানান, জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানকালে সন্ত্রাসী হামলায় র‍্যাবের উপসহকারী পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহতের ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালে র‍্যাবের এক উপসহকারী পরিচালক বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন। মামলায় মো. ইয়াসিন ও নুরুল হক ভান্ডারীসহ ২৯ জনকে সুনির্দিষ্ট আসামি করার পাশাপাশি ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার পুলিশ অভিযান চালিয়ে জাহিদ, ইউনুস ও আরিফ নামে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে জাহিদ ও ইউনুস মামলার এজাহারনামীয় আসামি। আরিফ তদন্তে পাওয়া আসামি। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন ওসি।

জঙ্গল সলিমপুরে সন্ত্রাসীদের হামলায় র‍্যাব কর্মকর্তা নিহত
