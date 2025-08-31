হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ: চমেকে ভর্তি ৫১ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে আহতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের দফায় দফায় সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক কামাল উদ্দিনসহ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এর মধ্যে চমেক হাসপাতালে ৫১ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে সংঘর্ষের সূতপাত হয়। আজও দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংঘর্ষে অনেকেই আহত হয়েছেন। কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন। এই পর্যন্ত ৫১ জনকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাতের সংঘর্ষের জের ধরে স্থানীয়রা সকালে ২ নম্বর গেটে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের বাসার সামনে দেশীয় অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে শুরু করে। এ ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক গ্রুপে প্রচার হলে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা ২ নম্বর গেটের দিকে জড়ো হন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের ফের সংঘর্ষ হয়।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অন্তত সাতটি বাস ও মিনিবাসে করে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এঁদের বেশির ভাগেরই মাথায়, হাতসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁদের স্ট্রেচারে করে জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

চিকিৎসকেরা জানান, আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

