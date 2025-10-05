চট্টগ্রামে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া, গ্যাংয়ের ৮ জন গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়ার অভিযোগে পাঁচটি গ্যাংয়ের আট যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরের পাঁচলাইশ থানার সিডিএ অ্যাভিনিউ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় গতকাল শনিবার পাঁচলাইশ থানায় দায়ের হওয়া মামলায় তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মাহিন উদ্দিন ওরফে ব্ল্যাক মঈন (২২), নাঈমুল হক নাহিয়ান (২০), মো. নাজিম উদ্দিন (১৯), তাজিমুল ইসলাম আব্দুল্লাহ (১৯), ইকমিহান হাবিব (১৯), মো. ফায়াজ (১৯), রমজান শেখ (২২) ও আল আমিন ইসলাম সিফাত (২০)। পুলিশ দাবি করছে, তাঁদের মধ্যে মাহিন উদ্দিন ওরফে ব্ল্যাক মঈন ‘এনএস’ নামে একটি গ্যাংয়ের প্রধান। অন্যরা এনএসসহ কেবি, এমবিএস, এক্স-মার্ক ও ব্ল্যাক হোল গ্যাংয়ের সদস্য।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মুরাদপুরে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ১৮-২০ জন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি, দলবদ্ধভাবে শক্তি প্রদর্শনসহ মহড়া দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধাওয়া দিয়ে আটজনকে আটক করে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে দুটি চাপাতি, দুটি ছুরি, পাঁচটি লোহার রড ও দুটি এএস পাইপ জব্দ করা হয়। বাকি ১০-১২ জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় শনিবার আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনে দায়ের হওয়া মামলায় আসামিদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়।