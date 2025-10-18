হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৯

কক্সবাজার প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের মহেশখালীতে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে বিপুল অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। অভিযানে জিয়া বাহিনীর ৯ সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কালারমারছড়ার সামিরা ঘোনা, মোহাম্মদ শাহ ঘোনা, নয়াপাড়া ও টেকপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় মহেশখালীর কালারমাছড়ায় একদল ব্যক্তি অস্ত্রের মুখে স্থানীয় সাধারণ জনগণকে জিম্মি করে তাঁদের লবণের মাঠ ও চিংড়ির ঘোনা অবৈধভাবে দখল করেছে। স্থানীয় জনগণ এর প্রতিবাদ করলে ওই ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আসছিল।

স্থানীয় জনগণ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের শরণাপন্ন হলে তারা ওই এলাকায় গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করে।

এরই ধারাবাহিকতায়, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই এলাকা থেকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ৮টি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, ৮ রাউন্ড তাজা গোলা, ১৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, দুটি ম্যাগাজিন, ১৩টি দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ জিয়া বাহিনীর সক্রিয় ৯ সদস্যকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, মোহাম্মদ আলী (৫৪), মানিক (২৭), গিয়াস উদ্দিন (৫৯), সালাউদ্দিন (২৭), শহিদুল্লাহ (৫২), সবুজ (২৭), আতিকুর রহমান (৩২), রিজওয়ান (২৪) ও নাদিম উদ্দিন (৩৫)। তাঁরা মহেশখালীর কালারমারছড়া ও হোয়ানক ইউনিয়নের বাসিন্দা।

কোস্ট গার্ড কক্সবাজারের স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সালাহউদ্দিন রশিদ তানভীর জানান, ‘জব্দ করা আলামত ও আটক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।’

