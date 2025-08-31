চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ, আহত শিক্ষার্থী নাইমুল আইসিইউতে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের শিক্ষার্থী নাইমুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে নগরীর ন্যাশনাল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়।
গতকাল রাতের পর আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে ফের শুরু হওয়া সংঘর্ষে নাইমুল গুরুতর আহত হন। স্থানীয়দের ধাওয়া দিয়ে ফিরে আসার সময় তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয় বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী আহমেদ জুনাইদ।
পরে তাঁকে চবি মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে (চমেক) পাঠানো হয়। সেখানে অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখা দিলে তাঁকে নগরীর ন্যাশনাল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়।
আহত অনেক শিক্ষার্থী চমেকে ভর্তি আছেন। এ ছাড়া চবি মেডিকেল সেন্টারেও আহতদের চিকিৎসা চলছে।
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০২১-২২ সেশনের শিক্ষার্থী আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমার বিভাগের জুনিয়র নাইমুল ইসলামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়েছে।’