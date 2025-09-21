চট্টগ্রামে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় তাকওয়া রেস্তোরাঁ অ্যান্ড বিরিয়ানি হাউসে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপক ত্রিপুরা।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কালাবিবি দীঘি এলাকার অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয়। এর আগে সকাল থেকে চাতরী চৌমুহনী এলাকায় অবৈধ ও কাগজপত্রবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং মোটরসাইকেলচালকদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৮ মামলায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপক ত্রিপুরা জানান, জনস্বাস্থ্যে এ অভিযান চলবে।