ফেসবুকে ছবি পোস্ট করা নিয়ে জামায়াত-বিএনপির পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ, আহত ২০

ফেসবুকে বিকৃত ছবি পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার গন্ধর্বপুর উত্তর ইউনিয়নের পালিশারা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কম আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব কাজী জসিম জানান, গন্ধর্বপুর উত্তর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ইলিয়াস হোসেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও বিএনপি নেত্রী রুমিন ফারহানাকে নিয়ে বিকৃত একটি ছবি শেয়ার করেন। এ নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে উত্তেজনা চলছিল। আজ সকালে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ইলিয়াসকে বিষয়টি জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বিএনপির লোকজনের ওপর হামলা চালান।
কাজী জসিম আরও জানান, হামলায় ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল মিজী, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নেছার আহম্মেদ চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আবদুল কুদ্দুস, ইউনিয়ন যুবদলের সহসভাপতি কামালসহ অন্তত ১০ জন গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ইলিয়াস হোসেন মোবাইল ফোনে বলেন, ‘আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক থেকে একটি ছবি আমার অসাবধানবশত শেয়ার হয়েছে। বিষয়টি আমাকে কয়েকজন জানানোর পর আমি ডিলেট করে দিই।
ইলিয়াস হোসেন বলেন, ‘আমার মোবাইল ঘরে থাকে। অনেক সময় বাচ্চারা ব্যবহার করে। ছবিটি বাচ্চারাও শেয়ার করতে পারে। ঘটনা যা হয়েছে, আমি ফেসবুকে পোস্ট করে দুঃখ প্রকাশ করেছি। তারপরও সকালে এ বিষয়ে বসার কথা ছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমি ক্ষমা চাইব। কিন্তু বসার আগেই আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করেন। এতে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন।’
গন্ধর্বপুর উত্তর ইউনিয়ন জামায়াতের সাবেক আমির আবদুল মোতালেব বলেন, ‘হামলায় আমাদের পক্ষের ৯ জন আহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পালিশারা গ্রামের জামায়াতের আমির হাফেজ আহমেদ, সেক্রেটারি ফয়সাল, মোহাম্মদপুর ১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির আনোয়ার হোসেন, ইউনিয়ন জামায়াতের সাবেক আমির হাফেজ আবদুল মোতালেব, জামায়াতের কর্মী শরীফ, সাদ্দাম, মনু, রাশেদ ও রাজু। তাঁরা চাঁদপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁরা স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মাস্টার ও সাধারণ সম্পাদক সুলতান মাহমুদ বলেন, ‘আমাদের নেতা-কর্মীদের হামলা ও মারধরের বিষয়টি উপজেলা বিএনপির নেতাদের জানানো হয়েছে। এখন দলীয় যে নির্দেশনা আসবে, আমরা ওই নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করব।’
উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হোসেন পরান বলেন, ‘আমি বিষয়টি নিজে দেখছি। যা হয়েছে, এ জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। তারপরও হামলা করাটা দুঃখজনক।’
হাজীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ রহিম পাটওয়ারী বলেন, ‘আমাদের নেতা তারেক রহমান ও বিএনপির নেত্রী রুমিন ফারহানার ছবিকে নিয়ে ইলিয়াস ফেসবুকে পোস্ট করেন। বিষয়টি নিয়ে আমাদের নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ জানালে জামায়াতের লোকজন হামলা চালান। এতে আমাদের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।’
হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়েছে। পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগে পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।