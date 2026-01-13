ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্য নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে পূর্বশত্রুতার জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে জিতু মিয়া নামের এক সাবেক ইউপি সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত হন অন্তত ২০ জন। গতকাল সোমবার বিকেলে উপজেলার ধরমন্ডল গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ধরমন্ডল গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে জিতু মিয়ার গোষ্ঠী এবং রমজান মিয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ চলছিল। বিভিন্ন সময় তাঁরা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। গতকাল গ্রামের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যান জিতু মিয়া। অনুষ্ঠানে জিতু মিয়ার উপস্থিতি নিয়ে রমজান মিয়ার গোষ্ঠীর লোকজন আপত্তি তোলেন। এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে জিতু মিয়ার বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ের দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সংঘর্ষে প্রতিপক্ষের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের কোপে জিতু মিয়া গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
নাসিরনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে রাখা আছে।