হোম > সারা দেশ > ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বন্ধুকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

 নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 

উমর হাসান। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় উমর হাসান (২৩) নামের এক যুবককে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার বিটঘর ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। খুনের ঘটনায় নিহত ব্যক্তির বন্ধু খাইরুল আমিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিহত উমর হাসান মহেশপুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে। অন্যদিকে গ্রেপ্তার খাইরুল একই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার চান মিয়ার ছেলে।

এলাকাবাসী জানান, উমর ও খাইরুলের ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব ছিল। সম্প্রতি তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এর জেরে গতকাল দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে খাইরুল সিঁধ কেটে উমরের ঘরে ঢোকেন। পরে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করেন। এ সময় উমরের মা রাহেলা বেগম শব্দ শুনে ছেলের ঘরে প্রবেশ করলে খাইরুল তাঁকে কোপ মেরে আহত করে পালিয়ে যান।

নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর ইসলাম বলেন, ‘পূর্বশত্রুতার জেরে খাইরুল প্রথমে উমরকে কুপিয়ে ও পরে গলা কেটে করে হত্যা করেন। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান শুরু করি। মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই ঘাতককে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় এবং হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয়। নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় নিহতের পরিবার থেকে মামলা করা হয়েছে।’

সম্পর্কিত

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক বেহাল: ১২ কর্মকর্তার একজনকে কুড়িগ্রামে বদলি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

উপদেষ্টার নির্দেশনা মানেননি কেউ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অফিসে তালা

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাবে যানজট, আলাপ করব স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে: উপদেষ্টা ফাওজুল

১২ কর্মকর্তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অফিস করার নির্দেশ উপদেষ্টার

সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিল বোন, মিলল দুজনের নিথর দেহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ৩ কিশোর গ্রেপ্তার

নবীনগরে বজ্রপাতে স্বামীর মৃত্যু, স্ত্রী আহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা