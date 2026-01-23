আগুনে পুড়ল ফার্মেসি ও রেস্টুরেন্ট

বগুড়ার টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে অগ্নিকাণ্ডে দুটি ফার্মেসি ও একটি রেস্টুরেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়ীরা।
জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে হাসপাতালের সামনে একটি ওষুধের দোকান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আরেকটি ওষুধের দোকান ও একটি রেস্টুরেন্টে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, রাত ১২টা ১০ মিনিটে খবর পেয়ে বগুড়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে দুটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় পৌনে ১টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এই ঘটনায় দুটি ওষুধের দোকানের অধিকাংশ ওষুধ পুড়ে গেছে। পাশাপাশি পাশের একটি রেস্টুরেন্টও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করছেন ব্যবসায়ীরা।
বগুড়া ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।