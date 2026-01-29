বগুড়ায় অর্ধেকের বেশি ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়ার ৭টি সংসদীয় আসনের ৯৮৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫০০টি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা মোট কেন্দ্রের অর্ধেকের বেশি। জেলা পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ বিশ্লেষণে এসব কেন্দ্রকে ‘অধিক ঝুঁকিপূর্ণ’ ও ‘সাধারণ ঝুঁকিপূর্ণ’ দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সংঘর্ষের শঙ্কা, নদীপথ সমস্যা, দুর্গম চরাঞ্চলে যোগাযোগের অসুবিধা এবং আগের নির্বাচন বা কর্মসূচিতে বিরোধপূর্ণ ঘটনা থাকার জেরে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোকে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হচ্ছে। বগুড়ার উপজেলাগুলোর মধ্যে শাজাহানপুরে সর্বোচ্চ ৪৬টি কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
জেলা পুলিশ সূত্র জানায়, নিরাপত্তাঝুঁকির ভিত্তিতে কেন্দ্রগুলো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯০টি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, ৩১০টি ঝুঁকিপূর্ণ এবং ৪৮৩টি সাধারণ কেন্দ্র। উপজেলা অনুযায়ী অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা শাজাহানপুরে ৪৬টি, কাহালুতে ৩১টি, শেরপুরে ৩০টি, শিবগঞ্জে ২৬টি, সারিয়াকান্দিতে ১৫টি, আদমদীঘিতে ১৬টি, ধুনটে ১২টি, দুপচাঁচিয়ায় ৬টি, সদরে ৫টি, সোনাতলায় ২টি এবং গাবতলীতে একটি।
জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ৭টি আসনের ৯৮৩টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। মোট ভোটকক্ষ ৫ হাজার ৪৭৮টি। এর মধ্যে স্থায়ী ৫ হাজার ১৪৮টি এবং অস্থায়ী ৩৩০টি। ৭টি আসনে মোট ভোটার ২৯ লাখ ৮১ হাজার ৯৪০ জন। পুরুষ ভোটার ১৪ লাখ ৮০ হাজার ৮৭১ এবং নারী ভোটার ১৫ লাখ ১ হাজার ২৭ জন।
বগুড়া জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার রহমান বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনকে যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ রাখার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘প্রতিটি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের জন্য স্ট্রাইকিং ফোর্স, ভ্রাম্যমাণ টহল এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হবে, যাতে ভোটাররা ভীত না হয়ে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।’