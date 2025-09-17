হোম > সারা দেশ > বরিশাল

সৈকতে নারী পর্যটকদের গোসলের ভিডিও ধারণ, যুবকের কারাদণ্ড

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে গোসলের সময় নারী পর্যটকদের ভিডিও ধারণ ও অশ্লীল কথাবার্তার দায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে গোসলের সময় নারী পর্যটকদের ভিডিও ধারণ ও অশ্লীল কথাবার্তার দায়ে মো. রুবেল (৩০) নামের এক যুবকের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সৈকতের জিরো পয়েন্ট এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসিন সাদেক।

এ সময় ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রুবেল পার্শ্ববর্তী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি মুদিদোকানি।

কুয়াকাটা সৈকতের ফটোগ্রাফার আরিফ মিয়া বলেন, ‘রুবেল ভিডিও ধারণ করার পাশাপাশি নারী পর্যটকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে ধরে ফেলি।’

অপর ফটোগ্রাফার রাসেল বলেন, ‘তাঁর মোবাইল চেক করে দেখি, অনেক ভিডিও বানানো আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ট্যুরিস্ট পুলিশে খবর দিয়ে আমরা তাঁকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করি।’

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলাপাড়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসিন সাদেক বলেন, রুবেলকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ধরনের কাজে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

সম্পর্কিত

র‌্যাবের মতো পোশাকে তল্লাশি, সিইও কে—জানতে চাইলে দৌড় শ্রমিক দল নেতার

১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, সেই বন কর্মকর্তা বরখাস্ত

বন কর্মকর্তার ১৭ বিয়ের ঘটনায় মামলা, তদন্তে পিবিআই

রোগীর মৃত্যু ঘিরে স্বজনদের হাসপাতাল ভাঙচুর, ৮ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি নষ্টের অভিযোগ

হতাশায় শেষ হচ্ছে ইলিশের মৌসুম, আসছে নিষেধাজ্ঞা

তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

একই আসনে মনোনয়ন চান চেয়ারপারসনের ২ উপদেষ্টা

প্যাডেল জাহাজ চলবে ঢাকা-বরিশাল রুটে, শুরু অক্টোবরে: উপদেষ্টা সাখাওয়াত

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ১২

চরের জমি নিয়ে বিরোধে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা