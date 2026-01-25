হোম > সারা দেশ > বরগুনা

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র বানাবে: মনি

বরগুনা প্রতিনিধি

বরগুনার ডৌয়াতলা স্কুলমাঠে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিলে দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র হবে বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেন, ‘যারা ’৭১ সালে এই দেশ চায় নাই, তারা এখন দেশের মালিকানা চায়। তারা এখন দেশে ভোট চায়।’

আজ রোববার বিকেলে বরগুনা-২ আসনের ডৌয়াতলা স্কুল মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নূরুল ইসলাম মনি বলেন, ‘আপনারা ডৌয়াতলার মানুষ দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দেবেন না। ভোট দিলে আপনারা ভুগবেন। এ দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র বানাবে, আফগানিস্তান বানানোর প্রক্রিয়া নিয়ে তারা এসেছে।’

তিনি বলেন, ‘একাত্তর সালে যুদ্ধে তারা এ দেশে হিন্দু ভাইদের সম্পদ লুট করেছে, ধর্ষণ করেছে, খুন করেছে। হিন্দু পুরুষদের কাপড় খুলে পরীক্ষা করেছে—তারা হিন্দু না মুসলমান। বাধ্য করেছে মসজিদে যেতে। আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, হিন্দু ভাইদের যদি একচুল পরিমাণ ক্ষতি করার চেষ্টা করেন—আমি বরদাশত করব না। আমাদের নেতা তারেক রহমান বলেছেন, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার।’

মনি আরও বলেন, ‘তাবলিগের নাম করে অনেক মানুষ এখানে আছেন। তাঁরা আসল তাবলিগ নয়। তাঁরা বরগুনার মানুষকে জাহান্নামে পাঠিয়েছেন, মঠবাড়িয়ার মানুষকেও জাহান্নামে পাঠিয়েছে। কারণ, সেখানে দাঁড়িপাল্লা নেই, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে জান্নাতে যাবে আর সেখানে তো ওই মার্কা নাই। যদি অপরিচিত এসব মানুষ দেখেন থানায় রিপোর্ট করবেন।’

