যুক্তরাজ্যের প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক

এলিজাবেথ গ্যারেথ অ্যান্ডারসন ছিলেন ব্রিটেনে প্রথম নিবন্ধিত নারী শল্যচিকিৎসক। সে সময় নারীদের জন্য চিকিৎসা শিক্ষা ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ, অধিকাংশ মেডিকেল স্কুল ও প্রতিষ্ঠান নারীদের ভর্তি নিতে অস্বীকৃতি জানাত। ১৮৬৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এলিজাবেথ গ্যারেথ অ্যান্ডারসন সোসাইটি অব অ্যাপোথেকারিজ থেকে একটি লাইসেন্স অর্জন করেন, যা তাঁকে আইনত চিকিৎসা অনুশীলনের অধিকার দেয়। এটি ছিল সে সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর এই সাফল্যের পর সোসাইটি অব অ্যাপোথেকারিজ তাদের নিয়ম পরিবর্তন করে। ফলে ভবিষ্যতে আর কোনো নারীর ওই নিয়মে লাইসেন্স পেতে সমস্যা হয়নি। তিনি নারীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসাসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে নিউ হসপিটাল অব উইমেন প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে চিকিৎসক ও সার্জন হিসেবে নারীরা কাজ করতেন।