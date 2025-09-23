হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

আইফোনে বাটন চারটি কেন, কোনটির কী কাজ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সঠিকভাবে বাটনগুলো ব্যবহার করতে পারলে আইফোন হবে আরও স্মার্ট ও সুবিধাজনক। ছবি: অ্যাপল

স্মার্টফোনের দুনিয়ায় আইফোনের জনপ্রিয়তা যেন ছুঁয়েছে আকাশ। প্রতিবছর নতুন মডেল আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে এই ফোন। বিশেষ করে আইফোন ১৬ ও ১৭ মডেলে এসেছে বেশ কিছু নতুন ফিচার, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘অ্যাকশন বাটন’ ও ‘ক্যামেরা কন্ট্রোল’।

নতুন মডেলগুলোতে রয়েছে মোট চারটি ভিন্ন ভিন্ন বাটন, যেগুলোর প্রতিটির রয়েছে একাধিক ব্যবহারযোগ্যতা। তবে এসব বাটনের সব ফিচার সম্পর্কে অনেক ব্যবহারকারীরই স্পষ্ট ধারণা নেই। অথচ সঠিকভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারলে আইফোন হবে আরও স্মার্ট ও সুবিধাজনক।

পাওয়ার/ওয়েক/সাইড বাটন

আমরা যেটিকে সাধারণত ‘পাওয়ার বাটন’ বা ‘স্ক্রিন লক বাটন’ বলি, অ্যাপলের ভাষায় সেটি হচ্ছে সাইড বাটন। এর কাজগুলো হলো—

  • একবার চাপ দিলে স্ক্রিন লক বা চালু হওয়া।
  • দীর্ঘক্ষণ চাপ দিলে চালু হয় সিরি। তবে এই অপশন সেটিংস থেকে চালু করে নিতে হয়। (সেটিংস>অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিরি > টক অ্যান্ড টাইপ সিরি)
  • বাটনটি দুবার চাপ দিলে চালু হয় অ্যাপল পে (সেটিংস>অ্যাপস>ওয়ালেট>অ্যাপল পে ডিফল্টস থেকে এই সুবিধা চালু বা বন্ধ করা যায়)।
  • আর তিনবার চাপ দিলে চালু হয় অ্যাকসেসিবিলিটি শর্টকাট। এই শর্টকাটে আপনি অ্যাসিসটিভ টাচ বা আই ট্রাকিংয়ের মতো অপশন বেছে নিতে পারবেন। এটিও সেটিংসের অ্যাকসেসিবিলিটি অপশন থেকে চালু করতে হবে।

ভলিউম আপ ও ডাউন বাটন

এই দুটি বাটনের মূল কাজ হলো সাউন্ড নিয়ন্ত্রণ। তবে এর বাইরেও রয়েছে নানা উপযোগী ব্যবহার—ক্যামেরা অ্যাপে থাকলে যেকোনো ভলিউম বাটনে চাপ দিলে ছবি তোলা যায়। ইনস্টাগ্রামের মতো অ্যাপেও এটি কাজ করে। ভলিউম আপ ও সাইড বাটন একসঙ্গে চাপলে স্ক্রিনশট নেওয়া যায়। আবার ভলিউম ডাউন ও সাইড বাটন একসঙ্গে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে তিনটি অপশন আসে—আইফোন বন্ধ করা, মেডিকেল আইডি দেখা ও জরুরি কল দেওয়া (চাপ দিয়ে ধরে রাখলে সরাসরি জরুরি কল চলে যায়)

অ্যাকশন বাটন

আইফোন ১৫ প্রো ও পরবর্তী মডেলগুলোতে থাকা অ্যাকশন বাটন দেখা যায়। এর আগের মডেলগুলোয় এর পরিবর্তে রিং বা সাইলেন্ট বাটন ছিল। আইফোনের সবচেয়ে বেশি কাস্টমাইজযোগ্য বাটন হলো এই অ্যাকশন বাটন।

ডিফল্ট হিসেবে এটি সাইলেন্ট মোড চালু বা বন্ধ করে। তবে সেটিংস থেকে অ্যাকশন বাটনে গিয়ে যেকোনো একটি অপশন বেছে নিতে পারেন—

  • ফোকাস মোড চালু
  • ক্যামেরা চালু
  • ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স ফিচার
  • ফ্ল্যাশলাইট চালু বা বন্ধ
  • ভয়েস মেমো রেকর্ড
  • মিউজিক শনাক্তকরণ (শাজাম)
  • অনুবাদ টুল চালু
  • ম্যাগনিফায়ার টুল চালু

এ ছাড়া আপনি চাইলে এটি দিয়ে কন্ট্রোল সেন্টার, শর্টকাটস অ্যাপ বা অ্যাকসেসিবিলিটি মেনুর নির্দিষ্ট কোনো কাজ করাতে পারেন।

ক্যামেরা কন্ট্রোল বাটন

এই নতুন বাটন প্রথম দেখা যায় আইফোন ১৬ মডেলে এবং আইফোন ১৭-তেও এটি রয়েছে। এটি মূলত ক্যামেরা চালু করতে ব্যবহৃত হয়।

  • বাটনটি একবার চাপলে সরাসরি ক্যামেরা অ্যাপ চালু হয়।
  • আবার চাপলে ছবি তোলা যায়।
  • চাপ দিয়ে ধরে রাখলে ভিডিও রেকর্ড শুরু হয়।
  • দুবার হালকা চাপ দিলে স্ক্রিনে ক্যামেরা কন্ট্রোল অপশন আসে (যেমন: জুম, এক্সপোজার ইত্যাদি)। এরপর চাপ ও স্লাইড করে এসব কন্ট্রোল সামঞ্জস্য করা যায়।

এই বাটনের সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন সেটিংস>ক্যামেরা >ক্যামেরা কন্ট্রোলে গিয়ে আবার অ্যাকসেসিবিলিটি > ক্যামেরা কন্ট্রোল থেকে বাটনটি নিষ্ক্রিয় করা যায় বা চাপের সংবেদনশীলতা কমবেশি করার অপশনও রয়েছে।

সম্পর্কিত

টিকটকের ট্রেন্ডিং বিষয় খুঁজে পাবেন যেভাবে

টিকটক প্রোফাইলের কিউআর কোড কেন ও কীভাবে তৈরি করবেন

টিকটকের অটো স্ক্রল ফিচারের সুবিধা কী

টিকটকে স্লাইডশো তৈরি করবেন যেভাবে

বিষয় অনুযায়ী টিকটক ভিডিওর উপযুক্ত দৈর্ঘ্য নির্বাচন করবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওর আদর্শ দৈর্ঘ্য কত

টিকটক ভিডিওর রেজল্যুশন ও ফরম্যাট কেমন হওয়া উচিত

টিকটকের যে ফিডে শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও দেখা যায়

টিকটকে প্রাইভেট ও পাবলিক অ্যাকাউন্ট কী, আপনার জন্য কোনটি

টিকটক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তায় টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করবেন যেভাবে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা