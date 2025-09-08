হোম > প্রযুক্তি > নো হাউ

টিকটকের অটো স্ক্রল ফিচারের সুবিধা কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএসে টিকটক চালু করুন। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বজুড়ে বিনোদনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে টিকটক। অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য ভিডিও দেখার সুযোগ থাকায় এটি ব্যবহারকারীদের কাছে হয়ে উঠেছে দারুণ আকর্ষণীয়। তবে একটার পর একটা ভিডিও দেখতে বারবার স্ক্রল করাটা অনেক সময় বিরক্তিকর বা কষ্টসাধ্য হতে পারে। বিশেষ করে, যখন আপনি আরাম করে ভিডিও উপভোগ করতে চান। এ সমস্যার সহজ সমাধান দিতে টিকটক নিয়ে এসেছে অটো স্ক্রল ফিচার।

এই ফিচারট চালু করলে ভিডিওগুলো নিজে থেকেই একটার পর একটা চলতে থাকবে, ব্যবহারকারীকে আর আলাদাভাবে স্ক্রিনে স্পর্শ করে স্ক্রল করার প্রয়োজন হবে না। এটি শুধু অভিজ্ঞতাকে আরও সাবলীল করে তোলে না, বরং ব্যবহারকারীর সময় বাঁচানোর দিক থেকেও বেশ কার্যকর।

টিকটকের অটো স্ক্রল চালু করবেন যেভাবে

১. অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএসে টিকটক চালু করুন।

২. অ্যাপ চালু করলেই যেকোনো একটি ভিডিও চালু হবে।

৩. এবার যেকোনো ভিডিওর ওপর ট্যাপ করে চেপে ধরে রাখুন।

৪. এর ফলে নিচে একটি মেনু চালু হবে।

৫. মেনুতে ডানে স্ক্রল করলে ‘অটো স্ক্রল’ ফিচার পাওয়া যাবে।

৬. এই অপশনের ওপর ট্যাপ করলেও ফিচারটি চালু হয়ে যাবে।

ফিচারটি চালু হলে প্রতিটি ভিডিও শেষ হলে আরও একটি ভিডিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যাবে।

ফিচারটি বন্ধ করবেন যেভাবে

ফিচারটি চালু থাকলে ভিডিওগুলোর ওপরে একটি ‘ঊর্ধ্বমুখী তীর’ চিহ্ন দেখা যাবে। এটি সার্চ বাটনের নিচে থাকে। এই ‘ঊর্ধ্বমুখী তীর’ চিহ্নের ওপর ট্যাপ করলে ফিচারটি বন্ধ হয়ে যাবে।

সম্পর্কিত

টিকটকে স্লাইডশো তৈরি করবেন যেভাবে

বিষয় অনুযায়ী টিকটক ভিডিওর উপযুক্ত দৈর্ঘ্য নির্বাচন করবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওর আদর্শ দৈর্ঘ্য কত

টিকটক ভিডিওর রেজল্যুশন ও ফরম্যাট কেমন হওয়া উচিত

টিকটকের যে ফিডে শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও দেখা যায়

টিকটকে প্রাইভেট ও পাবলিক অ্যাকাউন্ট কী, আপনার জন্য কোনটি

টিকটক অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তায় টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করবেন যেভাবে

টিকটকের কালেকশন ফিচার কী, ব্যবহার করবেন যেভাবে

টিকটকে ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

টিকটক ভিডিওতে হ্যাশট্যাগ কেন দেবেন, জনপ্রিয় ১০টি হ্যাশট্যাগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা