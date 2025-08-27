স্পটিফাই অ্যাপে যুক্ত হলো মেসেজিংয়ের সুবিধা

শীর্ষস্থানীয় অডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম স্পটিফাই তাদের অ্যাপে নতুন একটি সরাসরি বার্তা পাঠানোর (Direct Messaging) ফিচার চালু করেছে। এই ফিচারটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা গান, পডকাস্ট ও অডিওবুক নিজেদের বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাপ ছাড়াই শেয়ার করতে পারবেন।
স্পটিফাই জানিয়েছে, ‘মেসেজেস’ নামের এই নতুন ফিচারটি চলতি সপ্তাহ থেকেই নির্দিষ্ট কিছু দেশে চালু হচ্ছে। এটি পাওয়া যাবে মোবাইল অ্যাপে, উভয় ফ্রি ও প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্য, তবে ব্যবহারকারীর বয়স কমপক্ষে ১৬ বছর হতে হবে।
নতুন এই মেসেজিং ফিচার ব্যবহার করতে হলে, কোনো গান, পডকাস্ট বা অডিওবুক চালানোর সময় ‘নাউ প্লেয়িং’ স্ক্রিনে থাকা শেয়ার আইকনে ট্যাপ করতে হবে। এরপর ব্যবহারকারীরা যাদের সঙ্গে স্পটিফাই ফ্যামিলি প্ল্যান ভাগ করছেন বা পূর্বে যেসব বন্ধুদের সঙ্গে জ্যাম, ব্লেন্ড বা কোলাবরেটিভ প্লেলিস্টের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন, তাদেরকে ওই কনটেন্ট পাঠাতে পারবেন।
স্পটিফাই বলছে, সাধারণত যেসব মিউজিক রিকমেন্ডেশন ব্যবহারকারীরা টেক্সট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা অন্যান্য বার্তা আদান-প্রদানের অ্যাপে ভাগ করে থাকেন, এখন তা সরাসরি স্পটিফাই অ্যাপের মাধ্যমেই করা যাবে। ব্যবহারকারীর সঙ্গে শেয়ার করা সব অডিও কনটেন্ট রাখা থাকবে ‘মেসেজেস ইনবক্স’-এ, যা অ্যাপের ওপরের বাম কোনে থাকা প্রোফাইল ছবি ট্যাপ করে দেখা যাবে। ফলে আগের শেয়ার করা কনটেন্ট খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে।
স্পটিফাই জানায়, এই ফিচারে ব্যবহারকারীরা একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে টেক্সট ও ইমোজি রিঅ্যাকশন পাঠাতে পারবেন। মেসেজগুলো থাকবে ‘ইন্ডাস্ট্রি-স্ট্যান্ডার্ড এনক্রিপশন’-এর আওতায়, যাতে ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা বজায় থাকে।
মেসেজ রিকোয়েস্ট গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অপশন থাকবে ব্যবহারকারীদের কাছে। কেউ ইচ্ছা করলে পুরো মেসেজিং ফিচারটিই বন্ধ করতে পারবেন বা কারও মেসেজ ব্লকও করতে পারবেন। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তা বা শেয়ার করা কনটেন্টকে রিপোর্ট করাও সম্ভব হবে। বার্তার ওপর চেপে ধরলেই রিপোর্ট করার অপশন আসবে।
স্পটিফাই আরও জানিয়েছে, তারা প্রোঅ্যাক্টিভলি কিছু অবৈধ বা ক্ষতিকর কনটেন্টের জন্য মেসেজ স্ক্যান করবে এবং ব্যবহারকারীদের রিপোর্ট করা চ্যাট পর্যালোচনাও করবে।
তবে ফিচারটি কেবলমাত্র সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য, নাকি শিল্পীরাও ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন, সে বিষয়ে এখনো কিছু স্পষ্ট করেনি স্পটিফাই। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, মেসেজিং ফিচারটি ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাট এবং টিকটকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে প্রতিস্থাপন করতে নয় বরং ব্যবহারকারীদের মধ্যে কনটেন্ট শেয়ারিং আরও সহজ করতে ‘সম্পূরক’ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।
এই ফিচারটি ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হওয়ায় অনেকেই একে স্পটিফাইয়ের একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। ভবিষ্যতে আরও নতুন সামাজিক ফিচার যোগ করার সম্ভাবনাও থাকছে, যদি এটি ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়।
তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ