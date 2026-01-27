হোম > প্রযুক্তি

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপে পরীক্ষামূলকভাবে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন চালু করছে মেটা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটার তিন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ। ছবি: স্কাইনিউজ

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ‘প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন’ চালু করতে যাচ্ছে প্রযুক্তি জায়ান্ট মেটা। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এটি চালু হতে যাচ্ছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পেইড সার্ভিসের এই নতুন সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজে ব্যবহারকারীরা উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের সুযোগসহ নানা বিশেষ ফিচার পাবেন। তবে এই পরিকল্পনার অধীনে প্ল্যাটফর্মগুলোর মূল পরিষেবাগুলো আগের মতোই বিনামূল্যে ব্যবহার করা যাবে।

মেটা জানিয়েছে, তারা তাদের ‘ভাইবস’ (Vibes) নামক ভিডিও জেনারেশন অ্যাপের মতো কিছু ফিচারের জন্যও সাবস্ক্রিপশন চালু করার পরিকল্পনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, এই অ্যাপটির নতুন এআই ভিজ্যুয়াল ক্রিয়েশন টুল ব্যবহারকারীকে তাদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করবে। গত সেপ্টেম্বরে মেটা এআই অ্যাপের সর্বশেষ সংস্করণের অংশ হিসেবে এই ‘ভাইবস’ উন্মোচন করা হয়েছিল।

প্রযুক্তি বিষয়ক নিউজ পোর্টাল টেকক্রাঞ্চের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেটা তাদের সাবস্ক্রিপশন পরিকল্পনায় এআই স্টার্টআপ ‘মানুস’ (Manus)-কেও যুক্ত করতে চায়। গত ডিসেম্বরে প্রায় ২০০ কোটি ডলারে (১.৪৬ বিলিয়ন পাউন্ড) চীনের এই প্রতিষ্ঠানটিকে কিনে নেয় মেটা। তবে ব্যবসায়িক গ্রাহকদের জন্য আলাদা করে ‘মানুস’ সাবস্ক্রিপশন সেবাও অব্যাহত রাখবে মেটা।

চুক্তির সময় মেটা জানিয়েছিল, এই অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ‘এআই এজেন্ট’ তৈরি করা হবে যা মেটার নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) আরও উন্নত করবে। এই এজেন্টগুলো ব্যবহারকারীর সামান্য নির্দেশেই ভ্রমণ পরিকল্পনা করা কিংবা প্রেজেন্টেশন তৈরির মতো জটিল কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

এক ব্লগ পোস্টে মেটা বলেছিল, মানুস-এর দক্ষ জনবল এখন মেটা টিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধারণ ও ব্যবসায়িক পণ্যগুলোতে এআই এজেন্ট পৌঁছে দিতে কাজ করবে।

মানুস-এর প্রধান কার্যালয় চীন থেকে সিঙ্গাপুরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি এখন নিজেদের আলাদা করে তুলে ধরতে চায় এমন একটি এআই এজেন্ট হিসেবে, যেটিকে তারা দাবি করছে ‘প্রকৃত অর্থে স্বয়ংক্রিয়’।

প্রচলিত চ্যাটবটগুলোকে যেখানে কাঙ্ক্ষিত উত্তরের জন্য বারবার প্রম্পট দিকে হয়, সেখানে মানুস দাবি করছে যে তাদের পরিষেবা নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যেকোনো কাজ পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং সম্পন্ন করতে সক্ষম।

গত বছর ফেসবুক পোস্টে লিংক শেয়ারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে কিছু ব্যবহারকারীদের ওপর পরীক্ষা চালায়। এ সময় যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ব্যবহারকারীকে নোটিফিকেশন পাঠানো হয়, যেখানে বলা হয় সাবস্ক্রিপশন ছাড়া তাঁরা নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি লিংক ফেসবুক পোস্টে শেয়ার করতে পারবেন না।

সে সময় এটিকে একটি ‘লিমিটেড টেস্ট’ হিসেবে অভিহিত করেছিল মেটা। তারা জানিয়েছিল, সাবস্ক্রাইবারদের জন্য বেশি সংখ্যক লিংকসহ পোস্ট প্রকাশের সুযোগ অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে কি না, তা বোঝার জন্য এ পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

এর আগে, ২০২৩ সালে মেটা ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিক ফির বিনিময়ে ‘ব্লু টিক’ বা পেইড ভেরিফিকেশন সেবা চালু করে।

সম্পর্কিত

গুগল অ্যাপসজুড়ে নতুন ফিচার

স্মার্ট টিভি কেনার আগে ৬টি বিষয় জানা ভালো

নিরাপদ থাকতে যেভাবে হবেন সাইবার সচেতন

বিএসসিএলের স্টারলিংক সেবার সেলস এজেন্ট হলো বি-ট্র্যাক সলিউশনস

মাস্কের গ্রোকিপিডিয়াকে তথ্যের উৎস হিসেবে দেখাচ্ছে চ্যাটজিপিটি

এআই বিনিয়োগ ‘বুদ্‌বুদের মতো’ হয়ে উঠছে: ডিপমাইন্ড প্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হচ্ছে না টিকটক, চূড়ান্ত চুক্তিতে যা আছে

৭০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ নিলাম থেকে আয় হচ্ছে ২ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

শিশু-কিশোরদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধের পথে এবার ব্রিটেন

স্মার্টফোন দুনিয়ায় প্রথম: ১০০০১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি আনছে রিয়েলমি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা