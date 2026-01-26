মাস্কের গ্রোকিপিডিয়াকে তথ্যের উৎস হিসেবে দেখাচ্ছে চ্যাটজিপিটি

জনপ্রিয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম চ্যাটজিপিটির সর্বশেষ সংস্করণে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ইলন মাস্কের ‘গ্রোকিপিডিয়া’কে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এক পরীক্ষার মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। পরীক্ষায় দেখা গেছে, চ্যাটজিপিটির নতুন সংস্করণ ‘জিপিটি-৫.২’ এক ডজনেরও বেশি প্রশ্নের উত্তরে অন্তত নয়বার গ্রোকিপিডিয়াকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছে। এদিকে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই উৎসের ব্যবহার প্ল্যাটফর্মটিতে ভুল তথ্য বা অপতথ্য ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে।
ইরানের কনগ্লোমারেট থেকে শুরু করে হলোকাস্ট অস্বীকারকারীদের বিষয়ে প্রশ্নেও গ্রোকিপিডিয়াকে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে চ্যাটজিপিটি। এসব প্রশ্নের মধ্যে ছিল ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয় যেমন, বাসিজ আধাসামরিক বাহিনীর বেতন এবং মোস্তাজাফান ফাউন্ডেশনের মালিকানা। এছাড়া ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ স্যার রিচার্ড ইভানসের জীবনী সম্পর্কিত প্রশ্নও ছিল। স্যার রিচার্ড ইভানস হলোকাস্ট অস্বীকারকারী ডেভিড আরভিংয়ের মানহানি মামলায় বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে হাজির হয়েছিলেন।
উইকিপিডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তৈরি এআই-চালিত অনলাইন বিশ্বকোষ গ্রোকিপিডিয়া গত অক্টোবর মাসে যাত্রা শুরু করে। তবে সমকামী বিবাহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল হিল দাঙ্গা নিয়ে ডানপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের দায়ে এটি এরইমধ্যে বেশ সমালোচিত।
উইকিপিডিয়ার মতো গ্রোকিপিডিয়াতে মানুষ সরাসরি কোনো তথ্য সম্পাদনা করতে পারে না। একটি এআই মডেল কনটেন্ট লেখে এবং পরিবর্তনের অনুরোধে সাড়া দেয়। দেখা গেছে, ক্যাপিটল হিল দাঙ্গা, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের পক্ষপাত কিংবা এইচআইভি বা এইডস নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলে চ্যাটজিপিটি গ্রোকিপিডিয়াকে উৎস করেনি। তবে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত বা জটিল বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে গ্রোকিপিডিয়ার তথ্য চ্যাটজিপিটির উত্তরে ঢুকে পড়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, ইরান সরকার ও এমটিএন-ইরানসেলের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে উইকিপিডিয়ার চেয়েও কঠোর দাবি করা হয়েছে গ্রোকিপিডিয়ার সূত্রে। সেখানে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার দপ্তরের সরাসরি যোগসূত্র থাকার দাবি করা হয়েছে। এছাড়া স্যার রিচার্ড ইভান্সের মামলার বিষয়ে গার্ডিয়ানের পক্ষ থেকে আগে খণ্ডন করা ভুল তথ্যগুলোকেও চ্যাটজিপিটি গ্রোকিপিডিয়ার বরাতে সত্য হিসেবে প্রচার করছে।
তবে জিপিটি–৫.২ একমাত্র বড় ভাষা মডেল (এলএলএম) নয়, যা গ্রোকিপিডিয়াকে তথ্যের সূত্র হিসেবে দেখাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। অনানুষ্ঠানিকভাবে জানা গেছে, অ্যানথ্রোপিকের ক্লডও পেট্রোলিয়াম উৎপাদন থেকে শুরু করে স্কটিশ আলে পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ইলন মাস্কের এই বিশ্বকোষের তথ্য উল্লেখ করেছে।
কেবল জিপিটি-৫.২ নয়, অ্যানথ্রোপিকের তৈরি ‘ক্লদ’ (Claude) মডেলটিও পেট্রোলিয়াম উৎপাদন থেকে শুরু করে স্কটিশ অ্যালকোহল—এমন নানা বিষয়ে মাস্কের এই বিশ্বকোষের সূত্র ব্যবহার করছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে ওপেনএআই-এর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, মডেলটির ওয়েব সার্চ ব্যবস্থা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বিভিন্ন ধরনের উৎস ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তথ্য নেওয়ার লক্ষ্যেই তৈরি করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, বড় ধরনের ক্ষতি রোধে তাঁরা সেফটি ফিল্টার ব্যবহার করেন এবং চ্যাটজিপিটি কোন উৎস থেকে তথ্য নিচ্ছে তা স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত করে দেয়। কম বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য শনাক্তে তাদের নিয়মিত কর্মসূচি চালু রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।
তবে অ্যানথ্রোপিকের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
গবেষকরা বিষয়টিকে ‘এলএলএম গ্রুমিং’ (LLM grooming) হিসেবে দেখছেন, যেখানে অপপ্রচারকারীরা প্রচুর পরিমাণে ভুল তথ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয় যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলগুলো সেগুলোকেই সত্য হিসেবে গ্রহণ করে।
গত জুনে মার্কিন কংগ্রেসে অভিযোগ ওঠে, গুগলের ‘জেমিনি’ সিনজিয়াংয়ের মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং চীনের কোভিড নীতি নিয়ে সে দেশের সরকারি অবস্থানই তুলে ধরছে।
এলএলএম গ্রুমিং নিয়ে কাজ করা অপতথ্য গবেষক নিনা জানকোভিচ বলেন, গ্রোকিপিডিয়ার তথ্যগুলো প্রায়শই অনির্ভরযোগ্য এবং উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাঁর ভাষায়, মাস্ক হয়তো এলএলএমকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্য রাখেননি, তবে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা যেসব গ্রোকিপিডিয়া এন্ট্রি পর্যালোচনা করেছেন, সেগুলো অবিশ্বস্ত উৎসের ওপর নির্ভরশীল, দুর্বলভাবে উৎস উল্লেখ করা এবং সর্বনিম্ন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভুয়া তথ্যের আশ্রয় নেওয়া।
তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, চ্যাটজিপিটির মতো বড় প্ল্যাটফর্ম যখন এসব উৎস ব্যবহার করে, তখন সাধারণ ব্যবহারকারীরা সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করতে শুরু করেন।
এলএলএমগুলো যখন গ্রোকিপিডিয়া বা প্রাভদা নেটওয়ার্কের মতো উৎস উদ্ধৃত করে, তখন পাঠকের চোখে এসব উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে। নিনা বলেন, ‘মানুষ ভাবতে পারে, ‘ওহ, চ্যাটজিপিটি এটি উদ্ধৃত করছে, এসব মডেল এটি ব্যবহার করছে, নিশ্চয়ই এটি ভালো কোনো উৎস; নিশ্চয়ই যাচাই করা হয়েছে। এরপর তারা ইউক্রেন নিয়ে খবর খুঁজতে সেখানে ঢুঁ মারতে পারে।’
সম্প্রতি একটি বড় সংবাদমাধ্যম ভুয়া তথ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদনে নিনা জানকোভিচের নামে একটি বানানো উদ্ধৃতি প্রকাশ করেছে। তিনি উদ্ধৃতিটি সরিয়ে নিতে সংবাদমাধ্যমটির কাছে চিঠি লেখেন এবং বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুলে ধরেন। সংবাদমাধ্যমটি উদ্ধৃতিটি সরিয়ে নেয়। তবে এরপরও কিছু সময় পর্যন্ত এআই মডেলগুলো সেই উদ্ধৃতিটিকেই তাঁর বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করতে থাকে।
জানকোভিচ বলেন, ‘একবার এআই মডেলে ভুল তথ্য ঢুকে পড়লে তা সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন। আর সত্যটা বের করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিশ্রম বেশির ভাগ মানুষই করবে না।’
এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে গ্রোকিপিডিয়ার মালিক প্রতিষ্ঠান এক্সএআইয়ের এক মুখপাত্র বলেন, ‘প্রচলিত গণমাধ্যম মিথ্যা বলে।’