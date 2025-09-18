আইপ্যাডওএস ২৬ আপডেটের পর আইপ্যাডে যেসব পরিবর্তন দেখা যাবে

অ্যাপল তার সর্বশেষ আইপ্যাডওএস ২৬ আপডেটে ব্যবহারকারীদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে। এই আপডেটে ‘লিকুইড গ্লাস’ নামে সম্পূর্ণ নতুন ডিজাইন দেখা যাবে, যা পুরো ইন্টারফেসকে আরও আধুনিক ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এ ছাড়া মাল্টিটাস্কিং, ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং এআই-ভিত্তিক ফিচারগুলোয় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই আপডেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, নতুন আপডেটের মাধ্যমে কিছু ম্যাকের ফিচার আইপ্যাড যুক্ত করা হয়েছে।
১. লিকুইড গ্লাস
আইপ্যাডওএস ২৬-এর সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন হলো, এর নতুন ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, যা অ্যাপলের অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম, যেমন আইওএস ২৬ এবং ম্যাকওএস ২৬-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত ইন্টারফেস: এই নতুন ডিজাইনে অ্যাপ আইকন, মেনু এবং উইন্ডোগুলো কিছুটা স্বচ্ছ দেখায়, যা একটি ‘কাচের’ বা ‘পানির’ মতো ইফেক্ট তৈরি করে। যখন আপনি আইপ্যাড ঘোরান বা স্ক্রিনে নেভিগেট করেন, তখন এই স্বচ্ছ উপাদানগুলো সুন্দরভাবে আলো প্রতিফলিত করে, যা ব্যবহারকারীকে এক নতুন অভিজ্ঞতা দেয়।
কাস্টমাইজেশন: ব্যবহারকারীরা এখন অ্যাপ আইকনগুলোর রং পরিবর্তন করতে পারেন, সেগুলোকে হালকা বা গাঢ় থিমে দেখতে পারেন, অথবা ওয়ালপেপার অনুযায়ী রং সেট করতে পারেন।
২. উন্নত মাল্টিটাস্কিং এবং উইন্ডো সিস্টেম
আইপ্যাডওএস ২৬ আইপ্যাডকে সত্যিকারের একটি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটারের বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার দিকে আরও এক ধাপ এগিয়েছে। এখন আপনি একই সময়ে একাধিক অ্যাপের উইন্ডো খুলতে পারবেন এবং সেগুলোকে ডিসপ্লেতে আপনার পছন্দ অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতে পারবেন।
শুধু গেসচারের মাধ্যমে আপনি স্ক্রিনকে দুই, তিন এমনকি চার ভাগে ভাগ করতে পারবেন, যা একই সময়ে একাধিক অ্যাপে কাজ করার জন্য খুব সহায়ক। ফলে এটি ম্যাকবুকের মতো ব্যবহার করতে পারবেন। এটি হয়তো পুরোপুরি নিখুঁত নয়, তবে আইপ্যাডে প্রোডাকটিভিটি বৃদ্ধি করার জন্য এটি একটি বিশাল পদক্ষেপ।
নতুন উইন্ডো সিস্টেম আপনাকে উইন্ডো বন্ধ, মিনিমাইজ, রিসাইজ এবং টাইল করার সুবিধা দেয়। যেকোনো অ্যাপ যেটি আপনি আগে রিসাইজ করেছেন, সেটি পুনরায় সেই একই জায়গায় এবং সাইজে খুলবে। এটি টাচ কন্ট্রোল এবং ম্যাজিক কি-বোর্ডের টাচপ্যাড উভয়ই ব্যবহার করে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করা যাবে।
৩. নতুন অ্যাপস
আইপ্যাডওএস ২৬ আপডেটের মাধ্যমে আইপ্যাডে কিছু নতুন অ্যাপ যোগ করা হয়েছে, যেমন গেমস, প্রিভিউ, জার্নাল ও ফোন। জার্নাল ও ফোন অ্যাপগুলো নতুন নয়, তবে আইপ্যাডে এই অ্যাপগুলো নতুন।
গেমস অ্যাপ: এটি আপনার ইনস্টল করা গেমগুলোর একটি ভালোভাবে সংগঠিত তালিকা তৈরি করে, যাতে আপনি সহজে গেমগুলো খুঁজে বের করে খেলতে পারেন।
জার্নাল অ্যাপ: এটি আইফোনের জার্নাল অ্যাপের মতো। তবে আইপ্যাডে এটি আরও সুবিধাজনক, বিশেষ করে যদি আপনার আইপ্যাড একটি অ্যাপল ম্যাজিক কি-বোর্ড সংযুক্ত থাকে।
প্রিভিউ অ্যাপ: এটি আপনাকে পিডিএফ এবং চিত্র দেখার, সম্পাদনা করার এবং অ্যাপল পেনসিল বা টাচ দিয়ে মার্কআপ করার সুযোগ দেয়।
ফোন অ্যাপ: এর মাধ্যমে আপনি আইপ্যাড থেকে ফোনকল করতে এবং গ্রহণ করতে পারবেন।
৪. মেনু বার
ম্যাকওএসের মেনু বার এবার আইপ্যাডওএস ২৬-এ যোগ হয়েছে এবং এটি দুর্দান্তভাবে কাজ করছে। এতে আপনি রেড (লাল), ইয়েলো (হলুদ) এবং গ্রিন (সবুজ) বাটন পাবেন, যা অ্যাপ বন্ধ, মিনিমাইজ ও ফুল স্ক্রিন করার কাজ করবে।
এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা হতে পারে। কারণ, প্রথমে মেনু বারটি আইপ্যাডে ব্যবহার করা কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে, তবে এটি কার্যকর ও মেটাফোরটি ম্যাকের মতো কাজ করে। এটি আপনার প্রোডাকটিভিটি বাড়ানোর জন্য উপকারী এবং অবশ্যই ট্রাই করার মতো একটি ফিচার।
৫. ইমেজ প্লেগ্রাউন্ড
আইপ্যাড ২৬-এর ইমেজ প্লেগ্রাউন্ডে কিছু নতুন আপডেট এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি ফিচার হচ্ছে চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে ইমেজ তৈরি করা। আপনি এখানে কয়েকটি ভিজ্যুয়াল স্টাইল, যেমন অয়েল পেইন্টিং (তেলরং), ওয়াটার কালার (জলরং), অ্যানিমে ইত্যাদি নির্বাচন করতে পারবেন।
আপনি যদি এআই ব্যবহার করে ছবি তৈরি করতে আগ্রহী হন, তবে এটি বেশ দ্রুত কাজ করে। যদিও কখনো কখনো এটি ছবিগুলো অতটা নিখুঁতভাবে তৈরি করতে পারে না। তবে এটি একটি মজার ও আকর্ষণীয় ফিচার।
৬. লাইভ ট্রান্সলেশন
ফোন, ফেসটাইম ও মেসেজেস অ্যাপে এখন লাইভ ট্রান্সলেশন বা অনুবাদের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে, যা বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যোগাযোগকে আরও সহজ করে তোলে।
