হোম > খেলা > টেনিস

আইটিএফ জুনিয়র টেনিসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের জারিফ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জারিফ। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ (অনূর্ধ্ব-১৮) প্রতিযোগিতায় বালক এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের জারিফ আবরার । দেশেকিংবা বিদেশের মাটিতে তো বটেই, রাজশাহীর গত ২৯টি আসরেও এর আগে বাংলাদেশের কেউ আইটিএফ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

শুক্রবার সকালে রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্সের ২ নম্বর কোর্টে বালক এককের ফাইনালে থাইল্যান্ডের টপসিড খেলোয়াড় নাপাত পাটানালের থাপানের মুখোমুখি হয় জারিফ। ৭-৬ (৩),৬-৪ গেমে জয় পায় সে।

বালিকাদের ফাইনালও ছিল সমান উত্তেজনাপূর্ণ। সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী ম্যাচে চীনের জিজি ইয়ান ৭-৫ গেমে প্রথম সেট জিতলেও, দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ায় মালদ্বীপের টপসিড-টু আরা আসাল আজিম। সে ৬-৩ গেমে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচটিকে তৃতীয় সেটে নেয়। তবে শেষ সেটে আর কোনো প্রতিরোধ গড়তে দেয়নি জিজি ইয়ান। ৬-৩ গেমে শেষ সেট জিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সে।

বাংলাদেশসহ অস্ট্রেলিয়া, চায়না, ভারত, জাপান, মালদ্বীপ, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও আমেরিকা মোট ১০টি দেশ থেকে ৩৮ জন বালক ও ২০ জন বালিকা খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে টুর্নামেন্টে।

সম্পর্কিত

ইউএস ওপেনের ফাইনাল দেখতে গিয়ে তোপের মুখে ট্রাম্প

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আলকারাজের প্রতিশোধ, কী বলছেন তিনি

ইউএস ওপেনে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা

সেমিফাইনালেই বিদায় জোকোভিচের, মুখ খুললেন অবসর নিয়ে

ইয়ানিক সিনারের টানা ‘পঞ্চম’

জোকোভিচের এমন নাচের কারণ কী

ফেদেরারকে ছাড়িয়ে এই রেকর্ড শুধুই এখন জোকোভিচের

নতুন চেহারায় আলকারাস

১৯ বছর বয়সী তিয়েনের বিপক্ষে জয়ের পর জোকোভিচের ‘আফসোস’

ফ্ল্যাশিং মিডোয়ও ‘সিনকারাস’ দ্বৈরথ, জিতবেন কে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা