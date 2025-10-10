আইটিএফ জুনিয়র টেনিসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের জারিফ

রাজশাহী ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুর জুনিয়র জে-৩০ (অনূর্ধ্ব-১৮) প্রতিযোগিতায় বালক এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের জারিফ আবরার । দেশেকিংবা বিদেশের মাটিতে তো বটেই, রাজশাহীর গত ২৯টি আসরেও এর আগে বাংলাদেশের কেউ আইটিএফ চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।
শুক্রবার সকালে রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্সের ২ নম্বর কোর্টে বালক এককের ফাইনালে থাইল্যান্ডের টপসিড খেলোয়াড় নাপাত পাটানালের থাপানের মুখোমুখি হয় জারিফ। ৭-৬ (৩),৬-৪ গেমে জয় পায় সে।
বালিকাদের ফাইনালও ছিল সমান উত্তেজনাপূর্ণ। সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী ম্যাচে চীনের জিজি ইয়ান ৭-৫ গেমে প্রথম সেট জিতলেও, দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ায় মালদ্বীপের টপসিড-টু আরা আসাল আজিম। সে ৬-৩ গেমে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচটিকে তৃতীয় সেটে নেয়। তবে শেষ সেটে আর কোনো প্রতিরোধ গড়তে দেয়নি জিজি ইয়ান। ৬-৩ গেমে শেষ সেট জিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে সে।
বাংলাদেশসহ অস্ট্রেলিয়া, চায়না, ভারত, জাপান, মালদ্বীপ, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও আমেরিকা মোট ১০টি দেশ থেকে ৩৮ জন বালক ও ২০ জন বালিকা খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে টুর্নামেন্টে।